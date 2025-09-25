Logo

Бивши члан СПС-а слетио у ријеку: Сатима извлачили његово тијело

Блиц

25.09.2025

22:42

Поводом трагедије у сриједу, када је у аутомобилу извученом из ријеке Тиса пронађено тијело мушкарца, потврђено је да је ријеч о Душку Рађеновићу, некадашњем одборнику Скупштине града Зрењанина са листе СПС-а на изборима 2016. године.

Несрећа се догодила у атару села Арадац надомак Зрењанина а у вишечасовној акцији извлачења возила учествовале су ватрогасно - спасилачка екипа и специјална ронилачка јединица жандармерије.

Након завршене акције, тијело је послато на обдукцију, а први резултати истраге указују на то да нема трагова насилне смрти.

"Први резултати истраге показали су да на месту саобраћајне несреће нема трагова који би могли да укажу на то да је дошло до насилне смрти, односно да је трагедији присуствовало неко друго лице или више њих. Након извјештаја са обдукције и токсиколошке анализе биће утврђено да ли је дошло до несрећног случаја или је ријеч о самоубиству" наводи извор.

Био кандидат СПС на изборима за одборнике

Иначе, Душко Рађеновић био је угоститељ, власник једног кафића у Зрењанину и дугогодишњи члан СПС, али се према наводима његових познаника прије пар година повукао из политике.

Посљедњи пут у јавности се појавио као кандидат те странке на изборима за одборнике Скупштине града Зрењанина 2020. године.

Душко Рађеновић биће сахрањен у суботу 27. септембра у 13 часова на Новом гробљу у Зрењанину.

