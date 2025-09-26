Logo

Шпијунирају вас: Под хитно избришите ове три апликације са телефона!

26.09.2025

10:30

Шпијунирају вас: Под хитно избришите ове три апликације са телефона!
Стручњаци за кибернетичку сигурност упозоравају кориснике паметних телефона на три апликације које, иако дјелују безопасно, прикупљају особне податке без знања корисника.

Ове апликације често се представљају као корисни алати, али у позадини могу прикупљати осјетљиве информације.

Стручњаци препоручују корисницима да пажљиво прегледају дозволе које апликације захтијевају приликом инсталације те да преузимају апликације искључиво из поузданих извора. Такође, редовно ажурирање апликација и оперативног система може смањити ризик од неовлаштеног прикупљања података.

Апликације за свјетиљку (Flashlight Apps)

Иако већина паметних телефона долази с уграђеном функцијом свјетиљке, додатне апликације за ову сврху могу захтијевати непотребне дозволе, попут приступа контактима или локацији. Према извјешћу Wired, неке од ових апликација постоје ради прикупљања особних података корисника.

Апликације за временску прогнозу

Иако је разумљиво да овакве апликације требају приступити вашој локацији како би пружиле тачне информације, неке од њих прикупљају и додатне податке попут имена, адресе е-поште или чак поштанске адресе. Стручњаци савјетују опрез при кориштењу оваквих апликација те препоручују провјеру локалне временске прогнозе путем поузданих извора.

Популарне игре

Неке популарне игре, попут "Angry Birds", могу прикупљати особне податке корисника и дијелити их с трећим странама. Према извјешћима, чак су и обавјештајне агенције попут НСА хакирале базе података оваквих игара због велике количине прикупљених информација, преноси Вечерњи.

