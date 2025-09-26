Предраг Станковић о борилачком спектаклу у Бањалуци - ''Hector Fight Night 6''

26.09.2025
11:14
Коментари:0
Највећи кик-бокс борилачки спектакл у региону ''Hector Fight Night 6'' на програму је 10. октобра у Дворани Центар у Бањалуци, а догађај је најавио Предраг Станковић – оснивач КБС “Хектор” и организатор предстојеће манифестације.
Дворана Центар, у Бањалуци, 10. октобра биће поприште великог спектакла који гарантује 'Hector Fight Night 6'' – ове године под слоганом “Ратници устају, слаби нестају”.
Региструј се без чекања за старт јачи него икада. 115 КМ БОНУСА ДОБРОДОШЛИЦЕ, без скривених услова, и спреман си за игру.
“Ове године смо ставили и бесплатан улаз, што је јако битно, јер могу да дођу сви. Што се тиче самог догађаја и слогана, дали смо тај слоган зато што многе бранше у животу одустану чим једном падну, а код нас је другачије – ратници устају, слаби нестају. То значи да никада у животу не смијемо да се предајемо ма колико било тешко. Кик-боксери буду повријеђени, крвави, али никада не одустају, а тако би требали и људи из других бранши кад наиђу на неке проблеме” '', казао је Предраг Станковић.
Хроника
Акција ”Солитер”: Ухапшено пет особа, одузето 900 грама дроге
Оснивач овог догађаја открио је и шта је то што ће направити разлику у односу на претходне.
“Ове године одлучили смо да дамо прилику младим борцима, јер има јако пуно добрих бораца у овим нашим бањалучким и лакташким клубовима, а и у самом региону, који нису имали шансу да се покажу пред домаћом публиком”, рекао је Предраг.
Открио је и пар главног меча и најавио два велика имена.
“Мислим да дуго нисмо имали тако добар пар као што је овогодишњи главни и најинтересантнији меч. Успјели смо да се упаримо тако добар пар, да се потрефи да нису повријеђени, да су спремни – а то је Данило Тошић из нашег Арес гyм из Бањалуке против Алије Туцака из Сарајева. Домаћа публика врло добро зна ко је Алија Туцак који је већ два пута наступао пред нашом публиком, а о Данилу Тошићу не требамо трошити ријечи, јер то је већ добро познато лице цијелој Европи” – најавио је Станковић.
Испричао је и како је све почело.
'Hector Fight Night 6'' је настао тако што смо годинама у кик-боксу, ја лично од 98. године још као такмичар, па тренер, менаџер, прошао сам све, па смо се одлучили да направимо неку нашу организацију и да имамо гдје да покажемо све то што радимо и презентујемо домаћој публици како је то један лијеп спорт и са овом организацијом смо много освијестили људе, добили много нових чланова, а желио бих да нагласим да се и пуно жена се одлучило на тренирање тог спорта, а што је прије било немогуће. Ево, све ове године, још од 2012. године од првог евента постојимо и радимо на завидном нивоу” – испричао је Станковић.
Остали спортови
Борац у суботу домаћин седмог Меморијала “Лимун Папић”
“Највећи потенцијал у можда чак читавој БиХ је засигурно Добријевић из Арес гyм-а из нашег братског клуба Дениса Марјановића. Дефинитивно се показао као највеће име које ће у будућности сигурно прославити читаву Републику Српску и бити понос свих нас” – искрен је Станковић.
Предраг је имао и поруку за публику.
“Рећи ћу само једно, а то је да вас Хектор Фигхт Нигхт никада није разочарао, а ни овај 6 вас неће разочарати, тако да дођите у што већем броју”, закључио је организатор овог великог догађаја.
Иначе, ''Hector Fight Night 6'' на програму је 10. октобра са почетком од 20 часова, а улаз у дворану је слободан, пише Meridian Sport.
Остали спортови
39 мин0
Остали спортови
1 ч0
Остали спортови
15 ч0
Остали спортови
16 ч0
Најновије
Најчитаније
11
34
11
23
11
18
11
14
11
14
Тренутно на програму