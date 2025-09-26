У Бањалуци уништене десетине слот и бинго апарата

Извор:
Републичка управа за игре на срећу уништила је данас 96 предмета кориштених за илегално приређивање игара на срећу, чиме је настављена интензивна активност на сузбијању сиве зоне у тој области у Републици Српској.
Уништено је осам аутомата за игре на срећу, 60 самоуслужних терминала, шест видео-лутријских терминала и 22 комада рачунарске опреме који су на основу правоснажних судских одлука трајно одузети и предати Републичкој управи за игре на срећу на уништавање.
Наведени илегални предмети уништени су механичким ломљењем на регионалној депонији ДЕП-ОТ у Бањалуци, саопштено је из ове управе
Вршилац дужности директора Републичке управе за игре на срећу Драженко Вељановски истакао је да и данашњом акцијом потврђују интензивну борбу у спречавању функционисања илегалног тржишта игара на срећу и тако спречава штетне посљедице по буџет Српске.
Он је додао да Републичка управа за игре на срећу наставља са инспекцијским надзором у утврђивању законитости пословања приређивача игара на срећу и позвао их је да пословање ускладе са законским прописима и тиме избјегну санкције.
Вељановски је подсјетио приређиваче игара на срећу на прописане обавезе одговорног приређивања игара на срећу, посебно које се односе на спречавање учешћа малољетника у овим играма, као и особа овисних о коцкању.
Посебан позив упућен је грађанима Републике Српске да, уколико имају сазнања о учешћу малољетних лица у играма на срећу, о томе обавијесте Републичку управу за игре на срећу да би инспектори правовремено предузели мјере из своје надлежности.
Вељановски је додао да је захваљујући појачаним инспекцијским контролама евидентно повећање дисциплине у поштовању законских обавеза приређивача, што се несумњиво одражава и на раст буџетских прихода.
Како је нагласио, Републичка управа за игре на срећу константно биљежи раст прихода по основу накнада за приређивање игара на срећу, што представља највећи резултат у спречавању сиве зоне, те у стварању услова легалним приређивачима игара на срећу за лојалну конкуренцију у пословању.
Вељановси је подсјетио да је закључно са августом ове године приход од накнада за приређивање игара на срећу, наградних и забавних игара и пореза на добитак износио 109.132.895 КМ, што је за 5,87 одсто више у односу на исти период прошле године.
"Вјерујемо да ће се тренд раста прихода по том основу наставити и до краја године, те да ће Републичка управа за игре на срећу у 2025. години забиљежити највећи приход по основу накнада за приређивање игара на срећу у Републици Српској", закључио је Вељановски.
