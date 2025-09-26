Logo

У Бањалуци уништене десетине слот и бинго апарата

Извор:

СРНА

26.09.2025

16:09

Коментари:

0
Уништени апарати за игре на срећу
Фото: Срна

Републичка управа за игре на срећу уништила је данас 96 предмета кориштених за илегално приређивање игара на срећу, чиме је настављена интензивна активност на сузбијању сиве зоне у тој области у Републици Српској.

Уништено је осам аутомата за игре на срећу, 60 самоуслужних терминала, шест видео-лутријских терминала и 22 комада рачунарске опреме који су на основу правоснажних судских одлука трајно одузети и предати Републичкој управи за игре на срећу на уништавање.

Наведени илегални предмети уништени су механичким ломљењем на регионалној депонији ДЕП-ОТ у Бањалуци, саопштено је из ове управе

Вршилац дужности директора Републичке управе за игре на срећу Драженко Вељановски истакао је да и данашњом акцијом потврђују интензивну борбу у спречавању функционисања илегалног тржишта игара на срећу и тако спречава штетне посљедице по буџет Српске.

Он је додао да Републичка управа за игре на срећу наставља са инспекцијским надзором у утврђивању законитости пословања приређивача игара на срећу и позвао их је да пословање ускладе са законским прописима и тиме избјегну санкције.

Вељановски је подсјетио приређиваче игара на срећу на прописане обавезе одговорног приређивања игара на срећу, посебно које се односе на спречавање учешћа малољетника у овим играма, као и особа овисних о коцкању.

Посебан позив упућен је грађанима Републике Српске да, уколико имају сазнања о учешћу малољетних лица у играма на срећу, о томе обавијесте Републичку управу за игре на срећу да би инспектори правовремено предузели мјере из своје надлежности.

Вељановски је додао да је захваљујући појачаним инспекцијским контролама евидентно повећање дисциплине у поштовању законских обавеза приређивача, што се несумњиво одражава и на раст буџетских прихода.

Како је нагласио, Републичка управа за игре на срећу константно биљежи раст прихода по основу накнада за приређивање игара на срећу, што представља највећи резултат у спречавању сиве зоне, те у стварању услова легалним приређивачима игара на срећу за лојалну конкуренцију у пословању.

Вељановси је подсјетио да је закључно са августом ове године приход од накнада за приређивање игара на срећу, наградних и забавних игара и пореза на добитак износио 109.132.895 КМ, што је за 5,87 одсто више у односу на исти период прошле године.

"Вјерујемо да ће се тренд раста прихода по том основу наставити и до краја године, те да ће Републичка управа за игре на срећу у 2025. години забиљежити највећи приход по основу накнада за приређивање игара на срећу у Републици Српској", закључио је Вељановски.

Подијели:

Таг:

Igre na sreću

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Стиже снијег и у БиХ: Познато када и гдје тачно

Друштво

Стиже снијег и у БиХ: Познато када и гдје тачно

1 ч

0
Марко Гудурић неће играти у Београду против Звезде

Кошарка

Марко Гудурић неће играти у Београду против Звезде

1 ч

0
Bogoljub Zeljkovic Banjaluka

Бања Лука

Зељковић предложио нови план: Вријеме је за одговорне одлуке које отварају базен!

1 ч

0
Vakcina

Друштво

Вакцинација подијелила мишљења: Ко је у праву?

1 ч

1

Више из рубрике

Стиже снијег и у БиХ: Познато када и гдје тачно

Друштво

Стиже снијег и у БиХ: Познато када и гдје тачно

1 ч

0
Vakcina

Друштво

Вакцинација подијелила мишљења: Ко је у праву?

1 ч

1
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Друштво

Сутра претежно облачно са локалним пљусковима

2 ч

0
Беба рођена у возилу Хитне помоћи Тузла

Друштво

Прелијепа прича из БиХ: Беба рођена у возилу Хитне помоћи

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

21

Да ли ТикТок дијета помаже или не? Ево шта наука каже

17

21

Нема вакцина: Порастао број обољелих од короне у Бањалуци

17

19

Милан гаји воће које се бере пинцетом, а зарада је невјероватна

17

17

Хоће ли се Вукота Говедарица кандидовати за предсједника Српске?

17

05

Ко то тамо пева: Смрт је једина сигурна истина

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner