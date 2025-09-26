На имању Мила Вишњића бундеве и до 70 килограма

Извор:
СРНА
26.09.2025
16:26
Оранице у долини Дрине у фочанској општини и ове јесени украшене су великим бундевама јарких боја, а тако је и на имању Мила Вишњића у селу Доња Јошаница гдје досежу и до 70 килограма.
На самом ушћу Јошанице у Дрину, десетине бундева на Миловој њиви плијене својом љепотом јер су у нијансама жуте, црвене и наранџасте боје.
Када се земљиште добро нађубри стајњаком, у овом случају овчијим, и редовно залива, било оно и пјескуша поред Дрине, узвраћа великим родом.
Код овог вриједног домаћина није само бундева добро понијела - издашно су родили и кромпир и остало поврће, а и воћке су се повиле под тежином плодова. Уз воће и поврће, Миле узгаја и овце па квалитетног гнојива никад не зафали.
Вријеже од бундева, дуге и по више од десет метара, рашириле су се по цијелој њиви, испузале се и на оближњу стају, а не марећи за границе прешле су и на имање поред Миловог, па ће род, додаје он у шали, радо подијелити са комшијама.
