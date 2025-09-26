Logo

На имању Мила Вишњића бундеве и до 70 килограма

Извор:

СРНА

26.09.2025

16:26

Коментари:

0
Mile Višnjić, bundeva
Фото: Срна

Оранице у долини Дрине у фочанској општини и ове јесени украшене су великим бундевама јарких боја, а тако је и на имању Мила Вишњића у селу Доња Јошаница гдје досежу и до 70 килограма.

На самом ушћу Јошанице у Дрину, десетине бундева на Миловој њиви плијене својом љепотом јер су у нијансама жуте, црвене и наранџасте боје.

Када се земљиште добро нађубри стајњаком, у овом случају овчијим, и редовно залива, било оно и пјескуша поред Дрине, узвраћа великим родом.

ukc garaza

Република Српска

УКЦ Републике Српске покреће тужбу због гараже

Код овог вриједног домаћина није само бундева добро понијела - издашно су родили и кромпир и остало поврће, а и воћке су се повиле под тежином плодова. Уз воће и поврће, Миле узгаја и овце па квалитетног гнојива никад не зафали.

Вријеже од бундева, дуге и по више од десет метара, рашириле су се по цијелој њиви, испузале се и на оближњу стају, а не марећи за границе прешле су и на имање поред Миловог, па ће род, додаје он у шали, радо подијелити са комшијама.

Подијели:

Таг:

bundeva

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

УКЦ Републике Српске покреће тужбу због гараже

Република Српска

УКЦ Републике Српске покреће тужбу због гараже

1 ч

0
Србија вицепрвак на Свјетском првенству у Шангају

Остали спортови

Србија вицепрвак на Свјетском првенству у Шангају

1 ч

0
Поскупјела дрва: Ово су тренутне цијене

Економија

Поскупјела дрва: Ово су тренутне цијене

1 ч

0
Savo Minić i Đuro Macut

Република Српска

Минић и Мацут: Континуирана сарадња - доказ нераскидивих веза српског народа с обје стране Дрине

1 ч

0

Више из рубрике

Уништени апарати за игре на срећу

Друштво

У Бањалуци уништене десетине слот и бинго апарата

1 ч

0
Стиже снијег и у БиХ: Познато када и гдје тачно

Друштво

Стиже снијег и у БиХ: Познато када и гдје тачно

1 ч

0
Vakcina

Друштво

Вакцинација подијелила мишљења: Ко је у праву?

1 ч

1
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Друштво

Сутра претежно облачно са локалним пљусковима

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

21

Да ли ТикТок дијета помаже или не? Ево шта наука каже

17

21

Нема вакцина: Порастао број обољелих од короне у Бањалуци

17

19

Милан гаји воће које се бере пинцетом, а зарада је невјероватна

17

17

Хоће ли се Вукота Говедарица кандидовати за предсједника Српске?

17

05

Ко то тамо пева: Смрт је једина сигурна истина

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner