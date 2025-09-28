Logo

Италија је шампион свијета у одбојци

Италија је шампион свијета у одбојци
Одбојкашка репрезентација Италије постала је првак свијета, пошто су у великом финалу рутински славили против Бугарске са 3:1, по сетовима 25:21, 25:17, 17:26 и 25:10. Тако су по пети пут у својој историји дошли до титуле, док су и одбранили титулу освојену пре две године.

Бугарска је била аутсајдер, а то се Италија потрудила и да покаже. Додуше, Бугари су се држали у првом сету, имали су и заостатак од само једног поена, пошто је било 21:20 за Италију, али ту Италијани везују три поена, одлазе на огромну разлику и крунишу то освајањем првог сета.

Други сет је протекао у још једној доминацији Италије, иако је било 11:11, Италија је послије тога успјела да се одлијепи, стекне недостижну предност и слави на крају и у овом дијелу гире.

Бугари су се разбудили у трећем сету, од резултата 9:9 успјели да направе серију 8:2, а самим тим и стекну ненадокнадиву предност, те је претворе у сет за себе. Смањили су тако предност Италије на 2:1, али су потпуно потонули у четвртом сету. Тамо је Италија још једном доминирала и препустила је Бугарима само препустили 10 поена.

Најбољи је био Романо са 22 поена, Ботоло је додао 18, Микелото 11. Код Бугара је најбољи био Александар Николов са 23 поена.

