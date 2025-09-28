Италија је шампион свијета у одбојци

Извор:
Телеграф
28.09.2025
15:24
Коментари:0
Одбојкашка репрезентација Италије постала је првак свијета, пошто су у великом финалу рутински славили против Бугарске са 3:1, по сетовима 25:21, 25:17, 17:26 и 25:10. Тако су по пети пут у својој историји дошли до титуле, док су и одбранили титулу освојену пре две године.
Бугарска је била аутсајдер, а то се Италија потрудила и да покаже. Додуше, Бугари су се држали у првом сету, имали су и заостатак од само једног поена, пошто је било 21:20 за Италију, али ту Италијани везују три поена, одлазе на огромну разлику и крунишу то освајањем првог сета.
Други сет је протекао у још једној доминацији Италије, иако је било 11:11, Италија је послије тога успјела да се одлијепи, стекне недостижну предност и слави на крају и у овом дијелу гире.
Свијет
Чистачица из хотела мјесецима крала сатове и накит: Новац јој био потреба за сређивање зуба?
Бугари су се разбудили у трећем сету, од резултата 9:9 успјели да направе серију 8:2, а самим тим и стекну ненадокнадиву предност, те је претворе у сет за себе. Смањили су тако предност Италије на 2:1, али су потпуно потонули у четвртом сету. Тамо је Италија још једном доминирала и препустила је Бугарима само препустили 10 поена.
Најбољи је био Романо са 22 поена, Ботоло је додао 18, Микелото 11. Код Бугара је најбољи био Александар Николов са 23 поена.
(телеграф)
Здравље
1 ч0
Друштво
2 ч0
Регион
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Остали спортови
3 ч0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
2 д0
Најновије
Најчитаније
17
15
17
12
17
11
17
03
17
02
Тренутно на програму