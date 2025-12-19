Logo
Large banner

Како обуздати преједање на предстојећим празницима: Ово су најважнија правила

Извор:

Б92

19.12.2025

15:49

Коментари:

0
Празнична трпеза
Фото: Nicole Michalou/Pexels

Тако неријетко долази до мешања разних намирница, али и преједања које може створити велике тегобе.

Поента је бити умјерен у храни и пићу како ординације не би биле препуне пацијената који су претјерали са јелом.

Иначе, просјечан оброк током славске трпезе садржи око 4.000 калорија што је дупло више од препорученог дневног уноса, због чега и не чуди што сви органи у тијелу постају оптерећени са овим уносом, а преједање може чак да изазове и инфаркт и мождани удар, упозоравају љекари.

Како се обуздати?

Преједање је честа појава узрокована богатством трпезе и традицијом гозбе, али се може избјећи свјесним приступом: уживањем у дружењу, постепеним узимањем хране, избјегавањем комбиновања тешких јела, пијењем воде и лаганијим избором хране, као и не узимањем више од једног тањира супе или чорбе.

Циљ је да прослава празника буде дружење, а не трка са храном, како би се очувала традиција без оптерећења за организам.

Фокус нека буде на дружењу, јер је слава првенствено празник породичног окупљања, не само јела. Не морате пробати све што се на столу нађе, већ бирајте оно што највише волите.

Да бисте што прије осјетили ситост пијте воду прије и током оброка. Потом крените од салата и лаганијих пред‌јела, а избјегавајте претрпавање тањира сувом храном.

Најважније правило нека буде да се ограничите на један тањир главног јела.

Нека буде мјеста и за дезерт

Оставите мјеста за десерт, али не претјерујте. Пракса је показала да је током празника појачан број љекарских прегледа. Уколико осјетите одређене тегобе у стомаку попут грчева, важно је да се јавите љекару, како би се искључила могућност тровања.

Ако се баш преједете, мало киселе воде, соде бикарбоне може у први мах да помогне у тој причи, такође и шетња. Превентивно не би било лоше да не уносимо течност пола сата прије, за вријеме и пола сата послије оброка. То ће нам мало заштитити дигестивни систем и неће довести до надутости и лошег варења.

Калорична "јака храна" негативно д‌јелује на крвне судове, па се често у овом периоду јавља повећан број инфаркта или можданих удара.

Особама са кардиоваскуларним проблемима савјетује се редукција исхране. Бирајте намирнице са нижим садржајем соли, преноси б92.

Подијели:

Тагови:

Храна

praznici

Савјети

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Повлачи се хљеб продуженог трајања популарног произвођача

Здравље

Повлачи се хљеб продуженог трајања популарног произвођача

4 ч

0
Рани знакови недостатка витамина Ц: Ево на које симптоме треба обратити пажњу

Здравље

Рани знакови недостатка витамина Ц: Ево на које симптоме треба обратити пажњу

5 ч

0
Преминуо водећи српски онколог Слободан Чикарић

Здравље

Преминуо водећи српски онколог Слободан Чикарић

6 ч

0
Званично! Марихуана може да се користи у медицинске сврхе

Здравље

Званично! Марихуана може да се користи у медицинске сврхе

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

32

Малољетник теже повријеђен: Полиција упутила апел родитељима

16

29

Бруталан напад на полицајца током ноћне интервенције

16

20

Упозорење потрошачима у БиХ: Ајлајнер опасан за очи повучен из продаје

16

19

Додик: За уређење Дома "Рада Врањешевић" биће обезбијеђено 100.000 КМ

16

15

Расте број обољелих од опасног вируса, има и мртвих

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner