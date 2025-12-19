Како обуздати преједање на предстојећим празницима: Ово су најважнија правила

Извор:
Тако неријетко долази до мешања разних намирница, али и преједања које може створити велике тегобе.
Поента је бити умјерен у храни и пићу како ординације не би биле препуне пацијената који су претјерали са јелом.
Иначе, просјечан оброк током славске трпезе садржи око 4.000 калорија што је дупло више од препорученог дневног уноса, због чега и не чуди што сви органи у тијелу постају оптерећени са овим уносом, а преједање може чак да изазове и инфаркт и мождани удар, упозоравају љекари.
Преједање је честа појава узрокована богатством трпезе и традицијом гозбе, али се може избјећи свјесним приступом: уживањем у дружењу, постепеним узимањем хране, избјегавањем комбиновања тешких јела, пијењем воде и лаганијим избором хране, као и не узимањем више од једног тањира супе или чорбе.
Циљ је да прослава празника буде дружење, а не трка са храном, како би се очувала традиција без оптерећења за организам.
Фокус нека буде на дружењу, јер је слава првенствено празник породичног окупљања, не само јела. Не морате пробати све што се на столу нађе, већ бирајте оно што највише волите.
Да бисте што прије осјетили ситост пијте воду прије и током оброка. Потом крените од салата и лаганијих предјела, а избјегавајте претрпавање тањира сувом храном.
Најважније правило нека буде да се ограничите на један тањир главног јела.
Оставите мјеста за десерт, али не претјерујте. Пракса је показала да је током празника појачан број љекарских прегледа. Уколико осјетите одређене тегобе у стомаку попут грчева, важно је да се јавите љекару, како би се искључила могућност тровања.
Ако се баш преједете, мало киселе воде, соде бикарбоне може у први мах да помогне у тој причи, такође и шетња. Превентивно не би било лоше да не уносимо течност пола сата прије, за вријеме и пола сата послије оброка. То ће нам мало заштитити дигестивни систем и неће довести до надутости и лошег варења.
Калорична "јака храна" негативно дјелује на крвне судове, па се често у овом периоду јавља повећан број инфаркта или можданих удара.
Особама са кардиоваскуларним проблемима савјетује се редукција исхране. Бирајте намирнице са нижим садржајем соли, преноси б92.
