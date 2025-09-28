Шокантна прича: "Годинама сам бринула о мајци, а она је све оставила мом бившем мужу"

Извор:
Телеграф
28.09.2025
15:57
Брига о родитељу у болести најтежи је, али и најплеменитији задатак. Али шта када, послије година пожртвовања, умјесто захвалности добијете, издају?
Управо то је доживјела једна жена када је сазнала да је мајка своју имовину препустила човјеку који ју је оставио - њеном бившем мужу
Ћерка је сведочила:
- Када се разбољела, браћа су се повукла. Ја сам била та која је кувала, чистила, давала јој лијекове, пратила је на прегледе. Мој живот се свео на њен живот.
У тим првим мјесецима помагао је и њен тадашњи супруг Арон, кога је мајка обожавала. Али брак је убрзо пукао, она га је ухватила како се дописује са другом женом. Ипак, он је и послије развода свраћао код бивше таште, поправљао ситнице по кући, правио јој друштво.
Шок након сахране
Послије мајчине смрти, бол се претворио у шок.
- Није ми оставила ништа. Ни мени, ни браћи. Све је оставила Арону.
Када га је питала како је то могуће, одговорио је равнодушно:
- Твоја мама је била преоптерећена. Мој пријатељ адвокат је средио све папире да избјегне пробате и драму у породици.
Тестамент је промјењен неколико недјеља прије њене смрти. Кућа у којој је ћерка данима сједила поред мајке, бришући јој чело и хранећи је када јој руке нису могле да се помјере, сада је у власништву бившег мужа.
Највећа увреда услиједила је убрзо: кућа је стављена на изнајмљивање од стране Арона као "романтични сеоски бјег".
- Собу у којој сам јој помагала да заспи сада изнајмљује странцима. Имао је образа да ми каже да могу доћи кад хоћу – бесплатно.
У међувремену, она и даље отплаћује медицинске трошкове из мајчиног лијечења.
Шта кажу правници?
Стручњаци за насљедно право кажу да овакве ситуације носе озбиљне правне сумње:
Ако је тестамент мијењан непосредно пред смрт, под надзором пријатеља бившег мужа, то може указивати на манипулацију или принуду.
Докази који могу помоћи: медицинска документација (да ли је била урачунљива), изјаве свједока, преписке које показују њене праве намјере.
У многим државама закон дозвољава да се оспори тестамент ако постоји основана сумња да је донијет под притиском.
Како заштитити себе
Правни савјет - одмах потражити адвоката за оставинске спорове или "elder law".
Прекинути контакт са бившим мужем - све комуникације водити преко правног заступника.
Провјерити обавезу око дугова - често медицински рачуни не прелазе аутоматски на дјецу, већ се покривају из имовине покојника.
Ова прича није само о тестаменту, већ о осјећају издаје. Ћерка која је дала све, од каријере до приватног живота, остала је празних руку, док човјек који ју је повриједио сада зарађује на њеним успоменама.
(телеграф)
Тренутно на програму