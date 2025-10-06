Тражи се оснивање алиментационог фонда у Републици Српској

Извор:
Марко Црнчевић
06.10.2025
20:58
Коментари:0
Трошкови самохраних родитеља све су већи, а како немају никакву помоћ принуђени су да годинама одвајају од уста како би им дјеца имала за оно најосновније.Траже хитно оснивање Алиментационог фонда, јер је и ситуација , кажу алармантна- само 7 % родитеља плаћа редовно алиментацију.
"Алиментациони фонд функционише у свим другим земљама на тај начин што "ускочи" умјесто неодговорног родитеља. Не чека се мјесецима већ се одмах даје новац да то дијете нема прекиде у својим потребама, а затим алиментациони фонд кроз свој систем наплаћује од тог неодговорног родитеља плус камата", казала је предсједник Удружења самохраних родитеља Дијана Миљатовић.
Аутори перформанса испред Владе, из Удружења Рестарт , израчунали су и колико новца би требало за оснивање таквог фонда.
"Алиментациони фонд се пуни сам од себе, само за оснивање алиментационог фонда је према нашим рачуницама потребно између 500.000 и 1000000 КМ. Мислим да је увођење Алиментационог фонда прије свега хумано питање једног друштва и није усмјерено ни против кога него за помоћ дјеци", додаје из Удружења Рестарт Стефан Благић.
Нема разлога за перформансом, на истој смо страни, поручује министар здравља и социјалне заштите. У току су, каже предрадње везане за формирање тима људи који ће радити на питању доношења закона и разговарати о овој изазовној и осјетљивој проблематици.
"Требаће овдје мало стрпљења. Да ли ће се радити и припремати закон? Да. Да ли ћемо бити свјесни и опрезни код припреме таквог закона? Да хоћемо. Да ли ћемо укључити закон јавност? Да , хоћемо. Мислим да треба да буде један од закона који треба да укључи доста актера како би дошли до спроводивог и реалног рјешења", објаснио је министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић.
Алиментациони фонд показао се као добро рјешење у земљама Европе, гдје родитељи ипак радије плаћају на вријеме него да им се зарачунају и камате. У Србији је у августу ове године обављена прва исплата из алиментационог фонда. Сама чињеница да фонд постоји и да нико неће проћи некажњено и без посљедица, значајно су утицале на редовност исплате алиментација.
Друштво
5 ч0
Друштво
8 ч0
Друштво
9 ч0
Друштво
13 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму