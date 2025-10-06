Бијељина: Радницима вртића поново касне плате

Извор:
Сања Трифковић
06.10.2025
20:55
У дјечијем вртићу „Чика Јова Змај“, љето траје дуже. Свакако не вољом радника. Иако је октобар, радници ове предшколске установе су јутрос добили августовску плату. Можда се љето продужило, али живот не чека кажу радници, огорчени што се опет за своја основна, Законом загарантована права боре на овај начин.
„Као родитељ троје дјеце живим од ове плате искључиво и да је наша егзистенција угрожена сваки мјесец. Хоћу исто да истакнем да бисмо хтјели да нам се све накнаде и плате исплаћују заједно, значи неки датум да се одреди 20., 25., 30. у мјесецу, да би ми могли да рачунамо и плаћамо наше обавезе", истиче васпитач Јелена Савић.
„Ми једноставно очекујемо да нам се ускладе плате и обавезе да би, наравно, један нормалан живот водили сви они који су у ситуацији да немају на кога да се ослоне. Сматрамо да васпитно-образовна установа не би требала да уђе у фирме или у круг тих фирми која би била на неком задњем мјесту за исплате", додаје васпитач Александра Лукић.
Протестна шетња радника Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ једна у у низу ове године. Од јануара тече њихова борба за основно право радника-плату. Чак и она коју добију на рачун је дјелимична, кажу.
„Кључни разлог нашег окупљања је, у ствари, као што су колегинице рекле, то константно кашњење плата или накнада, што не знамо када смо шта добили, нити када ће шта да нам буде. Дакле, наш конкретан захтјев сада у овој позицији није само исплата накнада које нам се у овом тренутку дугују, него да се уреде исплате плата и накнада, као што је то некада било. Дакле, да једном у 30 дана добијемо нашу плату и накнаде", истиче предсједник Синдикалне организације дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Адриана Мирић.
Осим дуговања радницима, Градска управа дугује и бројним добављачима, који мало-мало прекидају испоруке робе намијењене за исхрану дјеце иако родитељи уредно плаћају своје обавезе. Бројне су и тужбе.
„Суочавамо се и са многобројним тужбама добављача, мада нам није јасно зашто је то тако, обзиром да родитељи чија дјеца бораве у нашој установи уредно плаћају услугу, тако да бих вољела да Градоначелник организује једну конференцију за штампу и да тим родитељима објасни зашто свако мало добављачи прекидају испоруку намирница које су неопходне за припрему оброка дјеце која бораве“, говори РАДНИК дјечијег вртића „Чика Јова Змај“ Вера Рашинац.
У Дјечијем вртићу „Чика Јова Змај“ запослено је 137 запослених, а у објектима вртића на неколико локација борави преко 900 малишана. Да ли ће и како бити ријешена ова ситуација ни данас нисмо добили одговор из Градске управе и градоначелника.
