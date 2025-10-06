Logo

Бијељина: Радницима вртића поново касне плате

Извор:

Сања Трифковић

06.10.2025

20:55

Коментари:

0
Бијељина: Радницима вртића поново касне плате
Фото: АТВ

У дјечијем вртићу „Чика Јова Змај“, љето траје дуже. Свакако не вољом радника. Иако је октобар, радници ове предшколске установе су јутрос добили августовску плату. Можда се љето продужило, али живот не чека кажу радници, огорчени што се опет за своја основна, Законом загарантована права боре на овај начин.

„Као родитељ троје дјеце живим од ове плате искључиво и да је наша егзистенција угрожена сваки мјесец. Хоћу исто да истакнем да бисмо хтјели да нам се све накнаде и плате исплаћују заједно, значи неки датум да се одреди 20., 25., 30. у мјесецу, да би ми могли да рачунамо и плаћамо наше обавезе", истиче васпитач Јелена Савић.

„Ми једноставно очекујемо да нам се ускладе плате и обавезе да би, наравно, један нормалан живот водили сви они који су у ситуацији да немају на кога да се ослоне. Сматрамо да васпитно-образовна установа не би требала да уђе у фирме или у круг тих фирми која би била на неком задњем мјесту за исплате", додаје васпитач Александра Лукић.

Протестна шетња радника Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ једна у у низу ове године. Од јануара тече њихова борба за основно право радника-плату. Чак и она коју добију на рачун је дјелимична, кажу.

„Кључни разлог нашег окупљања је, у ствари, као што су колегинице рекле, то константно кашњење плата или накнада, што не знамо када смо шта добили, нити када ће шта да нам буде. Дакле, наш конкретан захтјев сада у овој позицији није само исплата накнада које нам се у овом тренутку дугују, него да се уреде исплате плата и накнада, као што је то некада било. Дакле, да једном у 30 дана добијемо нашу плату и накнаде", истиче предсједник Синдикалне организације дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Адриана Мирић.

Осим дуговања радницима, Градска управа дугује и бројним добављачима, који мало-мало прекидају испоруке робе намијењене за исхрану дјеце иако родитељи уредно плаћају своје обавезе. Бројне су и тужбе.

„Суочавамо се и са многобројним тужбама добављача, мада нам није јасно зашто је то тако, обзиром да родитељи чија дјеца бораве у нашој установи уредно плаћају услугу, тако да бих вољела да Градоначелник организује једну конференцију за штампу и да тим родитељима објасни зашто свако мало добављачи прекидају испоруку намирница које су неопходне за припрему оброка дјеце која бораве“, говори РАДНИК дјечијег вртића „Чика Јова Змај“ Вера Рашинац.

У Дјечијем вртићу „Чика Јова Змај“ запослено је 137 запослених, а у објектима вртића на неколико локација борави преко 900 малишана. Да ли ће и како бити ријешена ова ситуација ни данас нисмо добили одговор из Градске управе и градоначелника.

Подијели:

Тагови:

vaspitač

Бијељина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дешавања у међународној сфери показују колико неслагања постоји у БиХ

Република Српска

Дешавања у међународној сфери показују колико неслагања постоји у БиХ

3 ч

0
Себастијан Лекорњу, премијер Француске

Свијет

Лекорну ће одржати састанак са представницима политичких снага

3 ч

0
Када ће бити формирано Одјељење за борбу против дезинформација и лажи?

Република Српска

Када ће бити формирано Одјељење за борбу против дезинформација и лажи?

3 ч

2
Главобоља глава

Здравље

Како препознати прве знакове анксиозности?

3 ч

0

Више из рубрике

Обезбијеђен огрев за 100 социјално угрожених породица

Градови и општине

Обезбијеђен огрев за 100 социјално угрожених породица

7 ч

0
Дејан се одлучио на живот на селу и сада се бави шишањем оваца ''Посла има много, али сам задовољан''

Градови и општине

Дејан се одлучио на живот на селу и сада се бави шишањем оваца ''Посла има много, али сам задовољан''

7 ч

0
Породица дјеца шетња

Градови и општине

Почеле пријаве за новчану помоћ породицама с троје и више дјеце

9 ч

0
Милетић: Гласови се не добијају пљувањем по сопственом граду

Градови и општине

Милетић: Гласови се не добијају пљувањем по сопственом граду

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

36

Трамп најавио нове царине: Ево ко је на удару

22

33

Шокантан пораз Звезде на старту АБА лиге

22

25

Лопови упали у апотеку: Напали радницу и узели новац из касе

22

25

У Русији ће се узгајати банане

22

09

Андреана Чекић уз Дарка Лазића: Пјевала бих му кад изађе из затвора

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner