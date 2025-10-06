Logo

Лекорну ће одржати састанак са представницима политичких снага

Извор:

СРНА

06.10.2025

19:22

Себастијан Лекорњу, премијер Француске
Фото: Tanjug / AP

Француски премијер у оставци Себастијан Лекорну изјавио је да ће одржати састанак са представницима политичких снага како би се осигурала стабилност у земљи.

Раније данас Лекорну је поднио оставку на мјесто шефа владе. Оставком је постао премијер са најкраћим мандатом у историји земље са 27 дана на тој функцији.

Камера

Република Српска

Када ће бити формирано Одјељење за борбу против дезинформација и лажи?

- Прихватио сам захтјев предсједника Републике да обавим завршне разговоре са политичким снагама ради стабилности у земљи. Рећи ћу предсједнику Емануелу Макрону у сриједу увече /8. октобра/ да ли је то могуће или не, како би могао да извуче све потребне закључке - написао је Лекорну на Иксу.

Себастијан Лекорну именован је за предсједника Владе прије мање од мјесец дана, 9. септембра.

Он је прошлог мјесеца постао пети премијер у посљедње двије године, након што је парламент смијенио Франсоа Бајруа због његових планова да наредне године спроведе буџетско смањење од 44 милијарде евра.

Игор Радојичић

Република Српска

Први неспоразум у новом политичком покрету? Радојичић подржао Бланушу

Важио је за лојалисту оданог Макрону, а у претходној влади је био министар одбране.

Оставка је услиједила мање од 24 часа након што је представљена прва фаза нове владе, у којој су се углавном нашли бивши министри и блиски Макронови сарадници.

