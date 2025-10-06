Logo

Дешавања у међународној сфери показују колико неслагања постоји у БиХ

Инес Ђанковић

06.10.2025

19:25

Фото: АТВ

Дешавања у међународној сфери још једном потврђују колико неслагања у БиХ постоји о важним питањима, рекла је Жељка Цвијановић на састанку лидера Брдо-Бриони процеса у Драчу. Указала је на праксу која је постојала раније у БиХ, а то је да су се ствари прво договарале унутар земље, након чега је усаглашен став представљан у међународним круговима.

"Ја сам рекла да би било добро и некада је постојала та пракса у БиХ, али очито је да је то сада немогуће. Дакле ту смо шансу пропустили, убили је као једну могућност која је била сјајна. А то је да се претходно договорите у оквиру БиХ И да један одлази да презентује те ставове. И некада је тако функционисало. Међутим та пракса је пољуљана И урушена И ми данас када се састанемо, ево нас има троје за овим столом који различито мислимо о стварима И уреду је да ми то кажемо на тај начин", истиче српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

Састанак је био прилика и да се укаже на одређене проблеме и девијантне ствари, каже Цвијановићева. Став свих учесника је да се теме на састанку посматрају као једна форма која треба да допринесе регионалној сарадњи. Цвијановићева поручује да важан партнерски однос сврставања набило чију страну, што пракса демантује. На двоструке стандарде негодује и предсједник Србије.

"Рекао сам и говорио о тој врсти лицемјерја и двоструких стандарда гдје свако од нас на рачун неког другог добије нешто и да мало заједничког приступа имамо у рјешавању проблема на Западном Балкану. Рекли да ћемо заједно да радимо на европским интеграцијама и установили да је европски пут стратешки пут за све нас", изјавио је предсједник Србије Александар Вучић.

Највише се на самиту говорило о територијалном интегритету који свако тумачи како хоће, каже Вучић. У прилог томе навео је предсједника самопроглашеног Косова Вјосу Османи која је причала управо о територијалном интегритету. Вучић јој је пожелио туристичка путовања у УН, као и до сада.

