Обезбијеђен огрев за 100 социјално угрожених породица

Извор:

СРНА

06.10.2025

15:05

Обезбијеђен огрев за 100 социјално угрожених породица
Фото: Pixabay

Општинска управа Вишеград и Центар за социјални рад обезбиједили су огрев за 100 корисника социјалне заштите и социјално угрожених породица, као дио редовне подршке локалне заједнице најосјетљивијим категоријама становника.

Директор Центра за социјални рад Милица Стојановић рекла је да је подјела огрева једна од најзначајнијих мјера подршке током године, јер помаже да се бројним породицама обезбиједе бољи услови живота у зимском периоду.

"Настављамо да улажемо напоре како би помоћ стигла до оних којима је најпотребнија, потврђујући тиме посвећеност бризи и солидарности. Захваљујући сарадњи са општином успијевамо да сваке године помогнемо најугроженијима. Ова подршка много значи корисницима који немају друге изворе прихода и представља конкретан облик бриге за човјека", истакла је Стојановићева.

Састанак коалиције

Република Српска

У Бањалуци састанак предсједника странака владајуће коалиције

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић навео је да је ова активност дио ширих настојања локалне управе да унаприједи систем социјалне заштите и побољша квалитет живота свих грађана.

"Континуирано подржавамо рад Центра за социјални рад и настојаћемо да у у наредном периоду буду издвојена још већа средства за социјалне програме. Помоћ најугроженијима остаје један од наших приоритета", рекао је Ђуревић.

