Два брата међу страдалим хрватским планинарима

СРНА

06.10.2025

Два брата међу страдалим хрватским планинарима
Два брата су међу тројицом планинарима из Хрватске који су страдали у лавини у Јулијским Алпама у Словенији.

Страдала су браћа од 26 и 31 годину из Каштела, јавили су хрватски медији.

Словеначка полиција саопштила је да би идентификација тројице страдалих планинара требало да буде завршена до краја овог дана.

Несрећа се догодила јуче ујутру када се група од седам хрватских планинара враћала из Водниковог дома ка Покљуки.

Из крањске полиције су саопштили да је стаза била прекривена снијегом, а временски услови лоши и опасни.

Како су навели, седам планинара је пјешачило кратко, један за другим, када се велика лавина свјежег и растреситог снијега активирала на стрмој падини планине Тошц.

Лавина је однијела тројицу планинара и затрпала их. Тијела страдалих су пронађена.

Словенија

