Младић из аутомобила показивао пиштољ, грађани узнемирени

Полиција у Пули пријавила је 19-годишњика због нарушавања јавног реда и мира након што је из аутомобила показивао пиштољ, што је узнемирило грађане.
Полиција је интервенисала по пријави грађана, а испоставило се да је пиштољ пластичан.
Инцидент се догодио јуче поподне.
Полиција је против младића покренула прекршајну пријава због нарушавања јавног реда и мира.
Полиција је саопштила да је младићу одузет аутомобил јер се сумња у његову техничку исправност па ће возило бити послато на ванредни технички преглед.
Како преносе хрватски медији, у понедјељак у Загребу младић с пушком у рукама и кацигом на глави стајао је на аутобуској станици, а затим ушао у један од градских аутобуса.
Полиција је убрзо привела 20-годишњака, након чега је утврђено да је ријеч о аирсофт пушци, односно реплици која се користи у рекреативном гађању.
Упркос томе, против младића је покренуто криминалистичко истраживање и биће поднијета одговарајућа пријава.
Прије три седмице, сличан случај догодио се у Сплиту, гдје је 19-годишњак шетао са аирсофт пушком по Билицама, што је такође изазвало узбуну.
Иако се младић у овом случају враћао са игре и њему је реплика одузета, а против њега је поднијет оптужни приједлог због кршења Закона о набавци и посједовању оружја грађана.
