Младић из аутомобила показивао пиштољ, грађани узнемирени

07.10.2025

15:29

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Полиција у Пули пријавила је 19-годишњика због нарушавања јавног реда и мира након што је из аутомобила показивао пиштољ, што је узнемирило грађане.

Полиција је интервенисала по пријави грађана, а испоставило се да је пиштољ пластичан.

Инцидент се догодио јуче поподне.

Полиција је против младића покренула прекршајну пријава због нарушавања јавног реда и мира.

Полиција је саопштила да је младићу одузет аутомобил јер се сумња у његову техничку исправност па ће возило бити послато на ванредни технички преглед.

Како преносе хрватски медији, у понедјељак у Загребу младић с пушком у рукама и кацигом на глави стајао је на аутобуској станици, а затим ушао у један од градских аутобуса.

Полиција је убрзо привела 20-годишњака, након чега је утврђено да је ријеч о аирсофт пушци, односно реплици која се користи у рекреативном гађању.

Упркос томе, против младића је покренуто криминалистичко истраживање и биће поднијета одговарајућа пријава.

Прије три седмице, сличан случај догодио се у Сплиту, гдје је 19-годишњак шетао са аирсофт пушком по Билицама, што је такође изазвало узбуну.

Иако се младић у овом случају враћао са игре и њему је реплика одузета, а против њега је поднијет оптужни приједлог због кршења Закона о набавци и посједовању оружја грађана.

Хрватска

naoružani

