Скандал у Шибенику: Божићне јаслице са црним крстовима, усташким покличем и заставама

Извор:

Sputnjik

17.12.2025

17:22

Скандал у Шибенику: Божићне јаслице са црним крстовима, усташким покличем и заставама

Шибенска црква Госпа ван Града и ове године је поставила јаслице које излазе из оквира традиционалног вјерског приказа са политичким и историјским симболима из Другог свјетског рата.

Поред "свете породице", крај јаслица су уз службену хрватску заставу, постављене и застава ХОС-а и неколико других. Испред њих се налазе црни крстови с хрватским грбом с почетним бијелим пољем, као и плоче с пописима јама и стратишта Хрвата из Другог свјетског рата.

На плочицама је текстуално објашњење о усташком покличу "За дом спремни", о томе ко је "стварно" продао Далмацију Италијанима, те о "правој истини" о бици на Сутјесци, уз низ других детаља видљивих на фотографијама.

Уз јаслице, како преноси локални портал ШибеникИН, постављене су и плоче с опширним текстовима у којима се износе ревизионистичке интерпретације хрватске историје 20. вијека.

У њима се поздрав „За дом“ приказује као вишевековне хрватски поклич, уз тврдње да су га користиле историјске личности попут Николе Шубића Зринског, Јосипа Јелачића и Стјепана Радића.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Резултати избора показали - народ жели да нови предсједник буде Каран

У текстовима се наводе двосмислене историјске интерпретације о одговорности усташког режима за територијалне губитке Хрватске током Другог свјетског рата, тврдећи да су делови Далмације и Истре Италији предати још током Првог светског рата. Посебан нагласак стављен је и на улогу муслимана у НДХ, који се у тим приказима описују као лојални учесници тадашње државе, укључујући и тврдње о њиховој већинској заступљености у појединим усташким јединицама.

У текстовима се спомиње и партизански покрет, уз тврдње о "масовним страдањима хрватских бораца" у биткама попут Сутјеске те оптужбе да су партизани након рата починили системска убиства без суђења, укључујући велик број црквених људи. Наводе се и бројке о масовним гробницама и поратним ликвидацијама, при чему се партизански и комунистички покрет приказују као главни носиоци злочина над Хрватима након 1945. године.

Портал подсјећа да ово није први пут да јаслице у овој цркви изазивају пажњу јавности. Пре две године, на примјер, призор Исусовог рођења био је окружен тенковима, док је лани уз библијске мотиве био изложен и приказ модерног друштва с Барбикама, коситреним војницима и фигурама које приказују истополни пар, преноси Спутњик.

Тагови:

Šibenik

ustaški simboli

