Гдје се може гледати Црна свадба 2?

20.10.2025

20.10.2025

11:57

Гдје се може гледати Црна свадба 2?
Фото: Youtube/Firefly Productions/screenshot

Још нисмо заборавили лед у костима на помен ријечи „катабаза“, а већ нам стиже нова сезона серије „Црна свадба“. Овај најомиљенији домаћи ТВ серијал из жанра трилер-мистерије биће доступан од 25. октобра сваке суботе и недеље на каналу Суперстар ТВ са почетком у 21h.

Испреплетане линије које нас воде много деценија уназад, а са чијим се посљедицама главни јунаци сусрећу и данас, паралелно нас уводе у нови свијет митова и народних вјеровања.

„Сценаристички, друга сезона Црне свадбе упушта се у сложен захват уклапања два наративна тока - једног у садашњости, који се директно наставља на оно што смо гледали у првој сезони, док други прати истрагу коју нестали Петар Ћирић води 2002. године, а која ће се показати кључном за све што се дешава данас. На ову сезону гледам као на амбициозни детективски роман, конспирацијски трилер који се природно укршта са хорором. Играмо на све аспекте параноје и притискамо сву црвену дугмад која активирају нашу колективну свест о томе "ко нам све ради о глави", укључујући, наравно, и нас саме. Нико није сигуран и нико није невин“, објашњава сцанриста Александар Радивојевић.

Режију друге сезоне потписује Немања Ћипранић, аутор сценарија је Александар Радивојевић, док глумачку поставу чине Уликс Фехмиу, Јелена Ђокић, Златан Видовић, Никола Којо, Борка Томовић, Иван Заблаћански, Дара Џокић, Предраг Бјелац, Ана Лечић, Соња Вукићевић, Андреј Јемцов, Иван Марковић, Драган Мићановић и многи други.

