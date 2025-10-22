Logo

Ретроградни Меркур у Стријелцу – период преиспитивања истине и планова

22.10.2025

09:28

Коментари:

0
Ретроградни Меркур нас очекује 10. новембра у ватреном знаку Стријелца и трајаће до 30. новембра. Најјачи утицај осјетиће Стријелци, Близанци, Дјевице и Рибе.

Ретроградни Меркур у Стријелцу доноси вријеме када се истина, комуникација и планови стављају на пробу – кроз неспоразуме, застоје и погрешне процјене.

Стријелац је знак ширине, слободе и филозофског погледа на свијет, али када Меркур крене уназад у овом знаку, оптимизам лако може да пређе у непромишљеност, а ријечи да буду погрешно схваћене.

Превелика обећања и ситне замке

У овом периоду људи често говоре више него што треба или обећавају оно што не могу испунити. Могуће су збрке приликом путовања, посебно у иностранство, као и неспоразуми око закона, образовања или планова за будућност.

Нису искључени ни кварови у дому, па би било добро да не одлажете поправке.

Вријеме за преиспитивање вјеровања

Ово је тренутак када треба стати и размислити о својим увјерењима.

Ретроградни Меркур у Стријелцу тражи да се вратимо основама и запитамо: да ли су наше идеје заиста засноване на истини, или само на ентузијазму?

Многи ће се суочити с потребом да признају грешке у размишљању или комуникацији, а најважнија лекција овог транзита јесте да учимо слушати друге једнако пажљиво као што желимо да они чују нас.

Повратак старим сновима

Иако може донијети конфузију, ретроградни Меркур у Стријелцу има и позитивну страну – враћа нас старим сновима, заборављеним плановима и идејама које сада могу добити нови смисао.

Ако не пожурујете, већ допустите да се мисли слегну, овај период може постати вријеме дубљег разумијевања и мудрости која долази из искуства.

Хороскоп

strijelac

Коментари (0)
