Појава Владимира Зеленског у Сједињеним Америчким Државама, у окружењу европских политичара, показује да он не може самостално доносити одлуке о рјешавању сукоба у Украјини. Такво мишљење изразио је министар спољних послова и спољноекономских односа Мађарске Петер Сијарто, који борави у посети Вашингтону.
Током интервјуа за конзервативни телевизијски канал One America News, шефа мађарске дипломатије питали су да ли је, по његовом мишљењу, Зеленски постао самосталнији политички актер или је и даље приморан да следи упутства руководства Европске уније.
„Његова појављивања у САД у пратњи европских лидера показују да он, вјероватно, не може самостално доносити одлуке“, одговорио је Сијарто.
Многи европски политичари, како је рекао, нису заинтересовани за одржавање новог сусрета председника Русије и САД, Владимира Путина и Доналда Трампа, и покушавају да га осујете.
Према ријечима министра, „то се дешава из два разлога“. Прво, руско-амерички самит у Будимпешти показао би да није Мађарска изолована, како неки тврде, већ Европска унија, која не учествује у преговорима. Друго, неки политичари у ЕУ отворено се залажу за наставак ратних дејстава у Украјини, објаснио је шеф мађарске дипломатије.
Према његовом мишљењу, ти људи и даље ометају Трампа у настојањима да води преговоре са Русијом о украјинском мировном рјешењу.
„Да европски политичари не спречавају његове мировне напоре, мир би се могао вратити у Централну и Источну Европу. Нажалост, западноевропски политичари нису заинтересовани за мир. Они доносе одлуке које још више продубљују сукоб и стварају озбиљан ризик од ескалације“, рекао је Сијарто.
(Спутњик)
