Окружни суд у Источном Сарајеву одбацио жалбу Бјелице Прутина против Додика као неосновану

СРНА

22.10.2025

16:13

Окружни суд у Источном Сарајеву одбацио је жалбу Вање Бјелице Прутина против Милорада Додика за клевету и потврдио пресуду Основног суда на Сокоцу, потврђено је Срни у Кабинету предсједника Републике Српске Милорада Додика.

Предмет спора у овој парници је захтјев тужиоца за накнаду штете због клевете, поводом чега је првостепени суд својом пресудом од 12. октобра 2024. године одбио тужбени захтјев као неоснован.

влада-српске-зграда-16092025

Република Српска

Влада Српске сутра о Приједлогу закона о предшколском васпитању и образовању

У правној ствари тужилац Бјелица Прутина тражила је накнаду штете због клевете од туженог Милорада Додика у износу од 15.000 КМ.

Према мишљењу Окружног суда Источно Сарајево, првостепени Основни суд на Сокоцу је правилно одлучио када је одбио тужбени захтјев као неоснован.

Vanja Bjelica Prutina

Милорад Додик

