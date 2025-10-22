Окружни суд у Источном Сарајеву одбацио жалбу Бјелице Прутина против Додика као неосновану

Извор:
СРНА
22.10.2025
16:13
Окружни суд у Источном Сарајеву одбацио је жалбу Вање Бјелице Прутина против Милорада Додика за клевету и потврдио пресуду Основног суда на Сокоцу, потврђено је Срни у Кабинету предсједника Републике Српске Милорада Додика.
Предмет спора у овој парници је захтјев тужиоца за накнаду штете због клевете, поводом чега је првостепени суд својом пресудом од 12. октобра 2024. године одбио тужбени захтјев као неоснован.
У правној ствари тужилац Бјелица Прутина тражила је накнаду штете због клевете од туженог Милорада Додика у износу од 15.000 КМ.
Према мишљењу Окружног суда Источно Сарајево, првостепени Основни суд на Сокоцу је правилно одлучио када је одбио тужбени захтјев као неоснован.
Тренутно на програму