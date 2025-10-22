Кинези открили неочекиван материјал на тамној страни Мјесеца

Извор:
Узорци тла с удаљене стране Мјесеца открили су неочекивано микроскопско благо које никада раније није виђено. Кинески научници открили су фрагменте изузетно ријетког метеорита богатог водом у узорцима мјесечеве прашине прикупљеним мисијом „Chang’e-6“, саопштио је јуче часопис „Science Alert“.
Ријеч је о првом потврђеном открићу остатака метеорита типа Ивуна – такозваног угљеничног „ЦИ хондрита“ – на Мјесецу. То показује да крхки астероиди који садрже воду могу оставити микроскопске трагове уграђене у мјесечев реголит.
Анализа више од 5.000 честица показала је присуство микроскопских трагова метеорита који садржи до 20 одсто везане воде, што га чини важним извором информација о могућем поријеклу воде на Земљи и Мјесецу.
Узорак је прикупљен из кратера унутар кратера – Аполо басена, смјештеног у огромном басену Јужни пол – Ајткан, који покрива скоро четвртину мјесечеве површине. То га чини идеалним мјестом за проналажење древних остатака удара.
„ЦИ хондрити“ су толико крхки да готово никада не преживе пролазак кроз Земљину атмосферу.
Налаз доказује да су водом богати астероиди могли ударати у Мјесец у раној историји Сунчевог система и да су њихови трагови могли опстати милијардама година, пише Глас Српске.
Научници одавно претпостављају да су „CI хондрити“ можда имали кључну улогу у „засијавању“ ране Земље и Мјесеца испарљивим материјама и водом. Седам ситних зрнаца прашине с удаљене стране Мјесеца сада указује да би то могло бити тачно.
Будуће мисије прикупљања узорака помоћи ће да се та хипотеза додатно испита.
"С обзиром на ријеткост ЦИ хондрита у колекцији метеорита на Земљи, наш обједињени метод за идентификовање спољног материјала у мјесечевим и другим враћеним узорцима нуди драгоцјено средство за поновну процјену удјела хондрита у унутрашњем Сунчевом систему", закључују истраживачи.
Студија, коју је водио тим с Кинеске академије наука, објављена је у часопису „Proceedings of the National Academy of Sciences“.
