Могућа материјална шета, метеоаларм издао упозорење за Српску

У сјеверном дјелу Републике Српске је метеоаларм у наредним данима активирао жуто и наранџасто упозорење, због јаких удара вјетра који ће достизати и преко 80 km/h, поручују из Републичког хидрометеоролошког завода.

"Будите опрезни, јак вјетар може нанијети материјалну штету. Могући су поремећаји у активностима на отвореном", објављено је на страници Метеоаларм.

У четвртак 23.10. током јутра очекује се јачање вјетра . У већини крајева током дана и вечери ће дувати јак, понегдје на западу и олујни вјетар јужних смјерова до петка 24.10.

Највиша дневна температура зрака очекује се између 16 и 27 степени Целзијусових.

У осталим дијеловима земље вјетар ће бити умјерен до јак уз ударе од 40 до 60 километара на час.