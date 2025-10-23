Logo

Могућа материјална шета, метеоаларм издао упозорење за Српску

Извор:

АТВ

23.10.2025

08:54

Коментари:

0
Могућа материјална шета, метеоаларм издао упозорење за Српску
Фото: Pixabay/Nel_Botha

У сјеверном дјелу Републике Српске је метеоаларм у наредним данима активирао жуто и наранџасто упозорење, због јаких удара вјетра који ће достизати и преко 80 km/h, поручују из Републичког хидрометеоролошког завода.

"Будите опрезни, јак вјетар може нанијети материјалну штету. Могући су поремећаји у активностима на отвореном", објављено је на страници Метеоаларм.

У четвртак 23.10. током јутра очекује се јачање вјетра . У већини крајева током дана и вечери ће дувати јак, понегдје на западу и олујни вјетар јужних смјерова до петка 24.10.

Највиша дневна температура зрака очекује се између 16 и 27 степени Целзијусових.

У осталим дијеловима земље вјетар ће бити умјерен до јак уз ударе од 40 до 60 километара на час.

Подијели:

Тагови:

невријеме

meteoalarm

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ухапшена мајка која је оставила новорођену бебу на станици

Свијет

Ухапшена мајка која је оставила новорођену бебу на станици

3 ч

0
Јовић умало двоцифрен на отварању НБА, али умије он и боље

Кошарка

Јовић умало двоцифрен на отварању НБА, али умије он и боље

3 ч

0
Представио се као полицајац и наговорио баку (75) да му да уштеђевину од 300.000 евра

Свијет

Представио се као полицајац и наговорио баку (75) да му да уштеђевину од 300.000 евра

3 ч

0
Израелски парламент изгласао "анексију" Западне обале

Свијет

Израелски парламент изгласао "анексију" Западне обале

3 ч

0

Више из рубрике

РХМЗ: Упозорење на јак до олујни вјетар у Крајини!

Друштво

РХМЗ: Упозорење на јак до олујни вјетар у Крајини!

4 ч

0
Fotografija prikazuje krupne kišne kapi i raskrsnicu u Banjaluci

Друштво

Данас сунчано уз пролазну облачност и кишу

4 ч

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Друштво

Опрез: Коловози мјестимично влажни, повећана опасност од одрона

4 ч

0
Беба новорођенче

Друштво

Српска богатија за 25 беба

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

03

Сјеверна Кореја одржава први међународни филмски фестивал послије шест година

12

00

Фолксваген би могао обуставити производњу

11

52

Јелена Карлеуша згрожена изјавом Милице Павловић: "Аух, шта прича ова жена".

11

51

Разбојнику пет и по година за пљачку ”Лутрије”

11

43

Одбијен захтjев Суада Арнаутовића за поништење овјере СНСД-а за учешће на изборима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner