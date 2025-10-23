Могућа материјална шета, метеоаларм издао упозорење за Српску

Извор:
АТВ
23.10.2025
08:54
Коментари:0
У сјеверном дјелу Републике Српске је метеоаларм у наредним данима активирао жуто и наранџасто упозорење, због јаких удара вјетра који ће достизати и преко 80 km/h, поручују из Републичког хидрометеоролошког завода.
"Будите опрезни, јак вјетар може нанијети материјалну штету. Могући су поремећаји у активностима на отвореном", објављено је на страници Метеоаларм.
У четвртак 23.10. током јутра очекује се јачање вјетра . У већини крајева током дана и вечери ће дувати јак, понегдје на западу и олујни вјетар јужних смјерова до петка 24.10.
Највиша дневна температура зрака очекује се између 16 и 27 степени Целзијусових.
У осталим дијеловима земље вјетар ће бити умјерен до јак уз ударе од 40 до 60 километара на час.
