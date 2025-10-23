РХМЗ: Упозорење на јак до олујни вјетар у Крајини!

Извор:
АТВ
23.10.2025
07:53
Коментари:0
Републички хидрометеоролошки завод упозорио је да ће данас у Крајини дувати јак до олујни вјетар, чији ће удари достизати и преко 80 километара на час.
Вјетар ће почети да јача у јутарњим часовима, а у већини крајева током дана и вечери дуваће јак, а понегдје на западу и олујни вјетар јужних смјерова до раних јутарњих часова у петак, 24. октобра.
Друштво
Данас сунчано уз пролазну облачност и кишу
Максимални удари вјетра у Крајини биће од 40 до 70, а понегдје и више од 80 километара на час.
У осталим предјелима вјетар ће бити умјерен до јак уз ударе од 40 до 60 километара на час, навели су из Хидрометеоролошког завода Републике Српске, преноси РТРС.
Најновије
Најчитаније
08
26
08
25
08
19
08
14
08
10
Тренутно на програму