РХМЗ: Упозорење на јак до олујни вјетар у Крајини!

Извор:

АТВ

23.10.2025

07:53

РХМЗ: Упозорење на јак до олујни вјетар у Крајини!
Фото: Танјуг/АП

Републички хидрометеоролошки завод упозорио је да ће данас у Крајини дувати јак до олујни вјетар, чији ће удари достизати и преко 80 километара на час.

Вјетар ће почети да јача у јутарњим часовима, а у већини крајева током дана и вечери дуваће јак, а понегдје на западу и олујни вјетар јужних смјерова до раних јутарњих часова у петак, 24. октобра.

Kiša kapi raskrsnica

Друштво

Данас сунчано уз пролазну облачност и кишу

Максимални удари вјетра у Крајини биће од 40 до 70, а понегдје и више од 80 километара на час.

У осталим предјелима вјетар ће бити умјерен до јак уз ударе од 40 до 60 километара на час, навели су из Хидрометеоролошког завода Републике Српске, преноси РТРС.

