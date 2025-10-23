Опрез: Коловози мјестимично влажни, повећана опасност од одрона

У Републици Српској и ФБиХ коловози су суви и мјестимично влажни, у котлинама и дуж ријечних токова има магле, а на дионицама у усјецима и поред камених косина повећана је опасност од одрона.

На магистралном путу Добро Поље-Миљевина од 8.00 до 17.00 часова долазиће до привремених обустава саобраћаја у трајању до 45 минута због извођења радова на стабилизацији косина, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Саобраћај је обустављен на магистралном путу Србац-Дервента због радова на постављању завршног слоја асфалта, те се возила преусмјеравају на путни правац Србац-Прњавор-Дервента.

У току су радови на рехабилитацији магистралног пута дионица Клашнице-Шарговац-Бањалука, такође и радови на уклањању постојећег и наношењу нових носача на надвожњаку у Трну код Рогуљића и саобраћај ће бити затворен за све категорије возила, као и за пјешаке.

На дионици магистралног пута Гацко-Тјентиште, на локалитету Саставци, због радова могуће су краткотрајне обуставе у трајању до 15 минута, као и на дијелу пута Билећа-Требиње, локалитет Жудојевићи, гдје се врши сананација косине усјека.

На магистралном путу Брчко-Бијељина због санације коловоза у току је повремена обустава саобраћаја од 07.00 до 17.00 часова, док се на мосту на граничном прелазу Рача саобраћа једном траком.

На дионици магистралног пута Добро Поље-Миљевина, саобраћај се одвија успорено, једном саобраћајном траком, наизмјеничним пропуштањем возила.

Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. На регионалном путу Разбој-Руданка, на локацији превој Љескове воде, због радова саобраћај се за путничка возила одвија успорено, док се теретна возила преусмјеравају на алтернативни правац преко Јелаха.

На магистралном путу Подроманија-Мокро-Сумбуловац-Рогоушићи-Доња Љубогошта, у мјесту Рогоушићи због извођења минерских радова, долазиће до повремене обуставе саобраћаја сваки радни дан и суботом од 12.00 до 16.00 часова, у трајању од два пута по пет до седам минута.

Због деминирања терена на магистралном путу М-20 Устипрача-Ново Горажде код деминерског радилишта ТИ "Гајеви", од 8.00 до 14.50 часова долазиће до получасовних обустава саобраћаја, а возила ће се пропуштати у трајању од 10 минута.

У току је санација клизишта у мјесту Осија /Сијерачке стијене/ на магистралном путу Добро Поље - Миљевина гдје долази до получасовних застоја од 7.30 до 17.00 часова.

Због активираног клизишта, у прекиду је одвијање саобраћаја на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.

На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 9.00 до 15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10-15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.

Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Р-476 Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.

Превоз вангабаритног терета кретаће се на путним правцима гранични прелаз Брод-Дервента, граница ФБиХ/Република Српска Подврсник-Требиње-прелаз Клобук и граница ФБиХ/Република Српска Леденице-Шамац.

Из АМС апелују на возаче а на наведеним дионицама возе опрезније и поштују упутства овлаштених лица из пратње.

У ФБиХ радови су актуелни на дионици ауто-пута Подлугови-Сарајево сјевер, као и на магистралним путевима: Завидовићи-Возућа у мјесту Криваја, Коњиц-Јабланица /Острожац/, Мостар-Читлук /на улазу у Читлук/, Јабланица-Блидиње /Јабланица-Косне Луке/, Јабланица-Прозор /насеље Мирци/ и Јајце-Црна Ријека.

На граничним прелазима за сада нема дужих задржавања.

Због регистрације путника по новом систему уласка и изласка у земље Европске уније, могу се очекивати дужа задржавања на граничним прелазима.

Гранични прелаз Брчко је отворен за путничка возила до 3,5 тона.

На граничном прелазу Каракај код Зворника забрањен је саобраћај за возила преко пет тона највеће дозвољене масе која се преусмјеравају се на нови мост "Братољуб" у Братунцу и на прелаз Рача.

Шлепери и теретна моторна возила могу саобраћати на прелазу Шепак од 9.00 до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова.