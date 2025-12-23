Logo
Произведен посљедњи модел Јагуар Ф-Пејс

23.12.2025

21:38

Произведен посљедњи модел Јагуар Ф-Пејс
Фото: Printscreen/Youtube/Cars Garage

Посљедњи Јагуар Ф-Пејс сишао је са производне траке ЈЛР-а у Солихалу, званично означивши крај модела британске марке са мотором са унутрашњим сагоријевањем.

Продаја овог СУВ-а на тржишту Велике Британије завршена је прошлог новембра, али је настављена на тржиштима укључујући САД, Аустралију, Кину, Европу и друга.

То значи да Јагуар званично више не производи моделе ни за једно тржиште у свијету.

Овај Ф-Пејс је такође посљедњи аутомобил са мотором са унутрашњим сагоријевањем који ће Јагуар производити, јер ће бренд представити први модел у својој редизајнираној електричној гами, производну верзију концепта Тип 00, средином сљедеће године.

Ф-Пејс се истиче као један од најпродаванијих Јагуарових модела свих времена, са више од 300.000 продатих јединица широм свијета од лансирања 2016. године, према Аутокару.

Посљедњи произведени Ф-Пејс био је врхунски СВР. Има исту црну боју као и посљедњи Е-Тип који је окончао ту лозу 1974. године. Неће бити продат, већ је додат у колекцију Јагуар Херитиџ Траста у Гејдону.

Тагови:

Jaguar

novi model

