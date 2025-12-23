Метеорити пали у Медну код Мркоњић Града: Астрономи позивају грађане да обрате пажњу

Извор:
Фрагментни метеорита 11. новембра ове године пали су на територији села Медна, у засеоке Тегелтије и Лисице.
Комади свемира леже по ливадама, шумама или стазама овог села недалеко од Мркоњић Града, распршени на подручју од око три пута по два километра, процјене су астронома метеорских мрежа из Бих, Хрватске и Мађарске.
Астрономом Недимом Мујкић из Сарајева је рекао да је могуће да је пао један метеорит тежине око килограма, величине шаке, а стотињак осталих су мањи и величине љешњака, ораса или кестена.
''Постоји нада да би се фрагменти могли наћи. Хтјели смо информисати људе да обрате пажњу када изводе стоку, траже гљиве или планинаре, тако да је најважније да њих упознам са овим случајем. Врло је вјероватно да се ради о каменом метеориту односно хондриту. Више од 90 одсто су они, најчешћи су, имају црну кору, а кад падну на земљу и сломе се, на прелому су свијетли као камен'', рекао је Мујкић за портал Провјерено.инфо.
Метеорит су забиљежиле двије камере из Мађарске и три из Хрвастке метеорске мреже које су обавијестиле Мујкића из бх. Метеорске мреже у Сарајеву. На снимку се види и експлозија која потврђује да један мало већи метеорит није у потпуности изгорио те је пао на земљу.
''Некада се деси да је метеор већи, да је фрагмет астероида те полети према Земљи. У овом случају се претпоставља да је у питању тијело од десетак килограма које је улетјело из правца запада и завршило лет на 19 км висине. Снимиле су га камере из Хрватске и Мађарске јер је изнад БиХ било облачно и према провјерама као и када се узме у обзир брзина вјетра, дијелови су пали по селу Медна'', додао је Мујкић.
Уколико се пронађу метеорити, Мујкић каже да би имали вриједност зато што представљају комад свјежег космичког материјала.
''Нисмо морали физички ићи у свемир, пронашли смо их на Земљи. Јако мало њих је до сада снимљено специјалним камерама за снимање метеора па тек онда пронађено. Највећа нада је да ће их неко случајно пронаћи. То су врло вриједни примјери свемирског материјала и када би се пронашли, било би одлично да се пошаљу, рецимо, у институт у Бечу како би се проучио изотопски састав, да ли има органских молекула и друго'', казао је Мујкић.
Босанскохерцеговачка метеорска мрежа има за циљ да се у наредном периоду значајно прошири, како би овакви ријетки и важни догађаји били што чешће и прецизније забиљежени, али и како би се што тачније могло израчунати мјесто пада метеорита.
''Спремни смо да дођемо људима који нам се јаве и да на њихове куће поставимо камере метеорске мреже. Потребно је да имају интернет, камера ће бити усмјерана ка небу и неће снимати ништа друго, и пожељно је да се налази на што већој надморској висини'', објаснио је Мујкић.
Истакао је да би било пожљено да се у наредном периоду постави још најмање 20 камера широм БиХ, чиме би се значајно повећала покривеност територије и унаприједила сарадња са регионалним и европским метеорским мрежама.
''Ово је прилика да обични људи постану дио велике, глобалне научне приче. Свако ко жели може дати допринос истраживању свемира, директно из своје куће'', поручује Мујкић.
