Logo

Јувентус ову трагедију не памти 16 година

Извор:

АТВ

23.10.2025

07:37

Коментари:

0
Јувентус ову трагедију не памти 16 година
Фото: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Фудбалери Јувентуса доживјели су пораз против Реал Мадрида у Лиги шампиона (1:0). Ово је седми узастопни меч клуба из Торина без побједе.

Овако лош низ Стара дама не памти још од времена Клаудија Ранијерија, тачније, 2009. године када су везали осам утакмица без побједе. Актуелни лош период Јувентуса броји пет ремија и два пораза, а све је почело са Борусијом Дортмунд.

Тада је Јувентус одиграо условно речено спектакуларан меч. Губили су 4:2 у 92. минуту, а онда су за 120 секунди постигли два гола. Условно спектакуларан је због тога што је Јувентус себи и допустио да на домаћем терену губи 4:2.

Иако је пораз од Реала негдје био и очекиван ако вас Комо добије са 2:0, екипа Игора Тудора и он сам су се надали чуду. Међутим, није га било.

Хрватски стратег је након меча рекао да је Јувентус на добром путу, али, према ставу навијача, тај пут води само раскиду сарадње великана из Торина и Тудора.

Подијели:

Тагови:

Игор Тудор

Juventus

Реал Мадрид

fudbal

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дерби кола Реал Мадрид и Јувентус, Ливерпул у проблему

Фудбал

Дерби кола Реал Мадрид и Јувентус, Ливерпул у проблему

23 ч

0
Прије 6 година тренирао с Роналдом, пензионисао се с 25 година, а сад ради на грађевини

Фудбал

Прије 6 година тренирао с Роналдом, пензионисао се с 25 година, а сад ради на грађевини

5 д

0
УЕФА покренула поступак против Јувентуса

Фудбал

УЕФА покренула поступак против Јувентуса

6 д

0
Са клупе Јувентуса на терен Барселоне

Фудбал

Са клупе Јувентуса на терен Барселоне

6 д

0

Више из рубрике

Лига Европе: Црвена звезда спремна за Брагу

Фудбал

Лига Европе: Црвена звезда спремна за Брагу

11 ч

0
Дерби кола Реал Мадрид и Јувентус, Ливерпул у проблему

Фудбал

Дерби кола Реал Мадрид и Јувентус, Ливерпул у проблему

23 ч

0
Нападач Наполија зарадио црвени картон након вријеђања судије

Фудбал

Нападач Наполија зарадио црвени картон након вријеђања судије

1 д

0
Драма у Италији: Фудбалски клуб под контролом мафије

Фудбал

Драма у Италији: Фудбалски клуб под контролом мафије

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

26

Ухапшена мајка која је оставила новорођену бебу на станици

08

25

Јовић умало двоцифрен на отварању НБА, али умије он и боље

08

19

Представио се као полицајац и наговорио баку (75) да му да уштеђевину од 300.000 евра

08

14

Израелски парламент изгласао "анексију" Западне обале

08

10

Ледене коцке: Припремите савршен колач у пар корака

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner