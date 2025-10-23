Јувентус ову трагедију не памти 16 година

Извор:
Фудбалери Јувентуса доживјели су пораз против Реал Мадрида у Лиги шампиона (1:0). Ово је седми узастопни меч клуба из Торина без побједе.
Овако лош низ Стара дама не памти још од времена Клаудија Ранијерија, тачније, 2009. године када су везали осам утакмица без побједе. Актуелни лош период Јувентуса броји пет ремија и два пораза, а све је почело са Борусијом Дортмунд.
Тада је Јувентус одиграо условно речено спектакуларан меч. Губили су 4:2 у 92. минуту, а онда су за 120 секунди постигли два гола. Условно спектакуларан је због тога што је Јувентус себи и допустио да на домаћем терену губи 4:2.
Иако је пораз од Реала негдје био и очекиван ако вас Комо добије са 2:0, екипа Игора Тудора и он сам су се надали чуду. Међутим, није га било.
Хрватски стратег је након меча рекао да је Јувентус на добром путу, али, према ставу навијача, тај пут води само раскиду сарадње великана из Торина и Тудора.
