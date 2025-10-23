Данас сунчано уз пролазну облачност и кишу

Logo

У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити углавном сунчано уз пролазну облачност, али вјетровито вријеме, а послије подне се очекује јаче наоблачење на западу и југу уз кишу.

Јутро је промјенљиво облачно уз сунчане периоде, уз слабу кишу понегдје, око ријека и по котлинама се очекује пролазна магла. У наставку дана топлије и углавном сунчано уз пролазну умјерену облачност од сјеверозапада ка истоку.

У послијеподневним часовима биће вјетровито уз јак, у Крајини и олујни југо, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Kiša kapi raskrsnica

Друштво

Сутра наоблачење: Послијеподне очекујте кишу и јак вјетар

У Херцеговини већи дио дана биће облачно са повременом локалном кишом.

Послије подне и увече очекује се јаче наоблачење на западу и југу, које ће се до наредног јутра ширити ка свим предјелима и донијети кишу локално и јачу, док се пљускови са грмљавином очекују углавном у Херцеговини, али понегдје на сјеверу.

Дуваће умјерен до јак вјетар, у Крајини уз олујне ударе, у Посавини слаб до умјерен, у другом дијелу дана и појачан јужних смјерова.

Максимална температура ваздуха биће од 18 на југоистоку до 27 у Крајини, у вишим предјелима од 13 степени Целзијусових.

Температура у 7.00 часова: Рудо и Соколац осам, Вишеград и Хан Пијесак девет, Сарајево и Зеница 10, Бјелашница 11, Мркоњић Град, Тузла и Приједор 12, Требиње и Рибник 13, Бањалука, Бијељина, Добој и Нови Град 14 и Мостар 15 степени Целзијусових, преноси Срна.

