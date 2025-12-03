Logo
Путин рекао Виткофу да је Москва сагласна са неким приједлозима Вашингтона

Извор:

РИА Новости

03.12.2025

09:35

Коментари:

0
Предсједник Русије Владимир Путин рекао је специјалном изасланику предсједника САД Стивену Виктофу да је Москва сагласна са одређеним америчким приједлозима за рјешавање сукоба у Украјини, изјавио је помоћник Кремља Јуриј Ушаков.

"Могли бисмо се сагласити у вези са неким стварима и то је предсједник потврдио током разговора. Неке ствари су изазвале наше критике", рекао је Ушаков новинарима након састанка Путина, Виткофа и Џареда Кушнера, зета предсједника САД Доналда Трампа.

Ушаков је саопштио да су руске власти прегледале план Вашингтона за мир у Украјини и да је оцијењено да је он усредсређен да дугорочни мир.

"Компромисно рјешење још није пронађено, али су поједини амерички приједлози мање или више прихватљиви и може се о њима разговарати", нагласио је помоћник Кремља.

Он је истакао да се на састанку није разговарало о конкретним формулацијама, већ о суштини америчког плана за мир у Украјини.

Ушаков је рекао да су стране разговарале и о изгледима за дугорочни мир у Украјини.

Он је нагласио да представници САД нису говорили о евентуалној посјети Кијеву одмах након посјете Москви, него су рекли да се враћају у САД и да ће лично пренијети Трампу о чему су разговарали са Путином.

Ушаков је напоменуо да су се Москва и Вашингтон сагласили да неће откривати суштину разговора у Кремљу, али је открио да се разговарало о територијалним питањима, без чијег рјешавања се не може прекинути украјинска криза.

Он је додао да састанак, у сваком случају, није удаљио ситуацију од потенцијалног мира.

Ушаков је навео да су стране изразиле спремност да наставе са улагањем напора са циљем постизања мира у Украјини.

Када се ради о другим темама, Ушаков је рекао да су Путин и Виткоф разговарали о добрим изгледима за економску сарадњу Русије и САД у будућности.

Према његовим ријечима, могућност састанка Путина и Трампа зависиће од напретка у смјеру проналажења рјешења за сукоб у Украјини.

Он је рекао да је Русија пристала да се наставе контакти са САД на ниовоу помоћника и изасланика.

Ушаков је навео да је састанак трајао пет часова и закључио да је био користан, конструктиван и веома информативан.

Владимир Путин

Стив Виткоф

