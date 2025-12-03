Путин рекао Виткофу да је Москва сагласна са неким приједлозима Вашингтона

Извор:
РИА Новости
03.12.2025
09:35
Коментари:0
Предсједник Русије Владимир Путин рекао је специјалном изасланику предсједника САД Стивену Виктофу да је Москва сагласна са одређеним америчким приједлозима за рјешавање сукоба у Украјини, изјавио је помоћник Кремља Јуриј Ушаков.
"Могли бисмо се сагласити у вези са неким стварима и то је предсједник потврдио током разговора. Неке ствари су изазвале наше критике", рекао је Ушаков новинарима након састанка Путина, Виткофа и Џареда Кушнера, зета предсједника САД Доналда Трампа.
Ушаков је саопштио да су руске власти прегледале план Вашингтона за мир у Украјини и да је оцијењено да је он усредсређен да дугорочни мир.
"Компромисно рјешење још није пронађено, али су поједини амерички приједлози мање или више прихватљиви и може се о њима разговарати", нагласио је помоћник Кремља.
Он је истакао да се на састанку није разговарало о конкретним формулацијама, већ о суштини америчког плана за мир у Украјини.
Ушаков је рекао да су стране разговарале и о изгледима за дугорочни мир у Украјини.
Он је нагласио да представници САД нису говорили о евентуалној посјети Кијеву одмах након посјете Москви, него су рекли да се враћају у САД и да ће лично пренијети Трампу о чему су разговарали са Путином.
Ушаков је напоменуо да су се Москва и Вашингтон сагласили да неће откривати суштину разговора у Кремљу, али је открио да се разговарало о територијалним питањима, без чијег рјешавања се не може прекинути украјинска криза.
Он је додао да састанак, у сваком случају, није удаљио ситуацију од потенцијалног мира.
Ушаков је навео да су стране изразиле спремност да наставе са улагањем напора са циљем постизања мира у Украјини.
Када се ради о другим темама, Ушаков је рекао да су Путин и Виткоф разговарали о добрим изгледима за економску сарадњу Русије и САД у будућности.
Према његовим ријечима, могућност састанка Путина и Трампа зависиће од напретка у смјеру проналажења рјешења за сукоб у Украјини.
Он је рекао да је Русија пристала да се наставе контакти са САД на ниовоу помоћника и изасланика.
Ушаков је навео да је састанак трајао пет часова и закључио да је био користан, конструктиван и веома информативан.
Најновије
Најчитаније
12
11
12
08
12
02
11
45
11
43
Тренутно на програму