Белгија "категорично против": Не желе да користе руска замрзнута средстава

03.12.2025

09:34

Фото: Tanjug / AP / Virginia Mayo

Белгија се категорично противи употреби замрзнутих руских средстава у ЕУ ради обезбјеђивања кредита Украјини, јер сматра такав потез екстремно ризичним, изјавио је белгијски министар спољних послова Максим Превот.

"У више наврата смо говорили да опцију кредита сматрамо најгором могућом, јер је ризична и то никада раније није учињено", рекао је Превот новинарима пред састанак министара спољних послова НАТО-а у Бриселу.

Према његовим ријечима, од Белгије се захтијева да покаже солидарност када се ради о употреби руских средстава док, с друге стране, тој земљи није понуђена иста солидарност заузврат.

"Сви могу да виде колико је већ мјесецима тешко пронаћи стабилно рјешење за предложену опцију. Зато ми и даље позивамо на алтернативна рјешења", додао је Превот.

Неименовани извор изјавио је раније за РИА Новости да се очекује да Европска комисија данас званично предложи употребу замрзнутих руских средстава за слање новца Украјини.

Belgija

Русија

