Русија и Индија улазе у завршну фазу припрема за један од најважнијих војно-индустријских договора посљедње деценије, који би могао бити објављен током предстојеће посјете Владимира Путина Њу Делхију.
Према доступним информацијама, двије стране воде интензивне разговоре о набавци и локалној производњи ловца пете генерације Су-57Е, као и о додатним испорукама система С-400. Москва нуди, како кажу руски званичници, „најдубљи пакет“ до сада — почетну испоруку авиона произведених у Русији, а затим успостављање производње у Индији уз висок ниво домаће индустријске интеграције. Ово би укључивало потпуни приступ технологијама: моторима, стелт-материјалима, радарима, сензорима и авијационој електроници.
Завршен састанак Путина и Виткофа у Кремљу
Док Индија очекује долазак Владимира Путина у Њу Делхи, у фокусу посјете биће један од најамбициознијих пакета војно-техничке сарадње у посљедњој деценији. Москва и Делхи се надају да ће управо током ових разговора формализовати кључне договоре око набавке и могуће ко-производње ловца пете генерације Су-57, као и наставка испорука система ПВО С-400, што би могло значајно промијенити индијске стратешке капацитете, извјештава ТВ Фронт.
За Индију, која годинама покушава да овлада производњом сопствене летјелице пете генерације, овакав споразум би могао представљати историјску прекретницу. Русија наводно нуди не само монтажу, већ и пренос знања из цјелокупног ланца производње — од материјала и вјештачке интелигенције до млазних мотора и напредних ракетних система. Ако се договор реализује у облику који се сада наговјештава, Њу Делхи би добио рјешење за вишегодишњи проблем недостатка авиона пете генерације у својим ваздушним снагама. То је посебно важно у свјетлу све ближе војне сарадње између Кине и Пакистана, укључујући и набавку кинеских JF-17 Block III и спекулације о испоруци кинеских ловаца пете генерације Исламабаду.
Москва: Напад на танкере у турским водама открива суштину кијевског режима
Истовремено, тешко је очекивати да ће разговори пропасти. Москва и Њу Делхи годинама граде односе који почивају на дубоком повјерењу и заједничким стратешким интересима. Упркос жестоким притисцима САД, Индија је наставила да увози рекордне количине руских енергената — што је најбољи показатељ да на односе двију држава мало утичу спољни фактори. Управо та стабилност даје основ за очекивање да ће преговори о Су-57 и додатним системима ПВО бити крунисани новим уговорима. Остаје да се сачекају наредни дани да бисмо видјели да ли ће се амбициозне најаве преточити у конкретне потписе, али је већ сада јасно да и Кремљ и Индија прижељкују овај договор као нови темељ стратешког партнерства.
