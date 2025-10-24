Logo

За викенд помјерамо казаљке: Ево до када ће трајати зимско рачунање времена

Извор:

Танјуг

24.10.2025

09:35

Коментари:

0
Sat, pomjeranje sata, jesen
Фото: Unsplash

Љетње рачунање времена у 2025. години завршава се у недјељу, 26. октобра у 3 сата, тако што се вријеме у 3 сата рачуна као 2 сата.

На основу Закона о рачунању времена, казаљке на сату се померају један сат уназад.

Зимско рачунање времена трајаће до посљедњег викенда у марту 2026. године.

илу-сат-10102025

Друштво

Помјерање казаљки на сату може утицати на биоритам и психолошко стање

Подијели:

Тагови:

Zimsko računanje vremena

pomjeranje sata

pomjeranje kazaljki

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Спавање дјевојка сан кревет

Наука и технологија

Помјерање сата није безазлено: Ево како утиче на здравље

2 д

0
Ова земља је против помјерања сата и предложиће то у Европском парламенту

Свијет

Ова земља је против помјерања сата и предложиће то у Европском парламенту

3 д

0
Главобоља глава

Здравље

Помјерање сата може изазвати бројне негативне посљедице по здравље

1 седм

0
Како се што лакше прилагодити зимском рачунању времена?

Савјети

Како се што лакше прилагодити зимском рачунању времена?

1 седм

0

Више из рубрике

Данас претежно облачно вријеме уз сунчане периоде

Друштво

Данас претежно облачно вријеме уз сунчане периоде

2 ч

0
Славска трпеза осмишљена баш за Свету Петку: Ови рецепти ће одушевити сваког госта

Друштво

Славска трпеза осмишљена баш за Свету Петку: Ови рецепти ће одушевити сваког госта

2 ч

0
Отварање изложбе личних предмета и докумената Николе Кољевића

Друштво

Отварање изложбе личних предмета и докумената Николе Кољевића

2 ч

0
Славимо Светог апостола Филипа: Ево шта традиција налаже да се данас уради

Друштво

Славимо Светог апостола Филипа: Ево шта традиција налаже да се данас уради

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

25

Најнижа плата у Српској биће повећана према степену стручности

10

23

Народ прича са Биљаном Стокић: Угљевик

10

23

Цвијановић: Вријеме зрело за реструктурисање међународног присуства у БиХ

10

22

Хрват ухапшен јер је сексуално злостављао дјецу и дијелио снимке са групом од 250 педофила

10

18

У Индији изгорио аутобус, погинуло најмање 25 људи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner