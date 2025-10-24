За викенд помјерамо казаљке: Ево до када ће трајати зимско рачунање времена

Извор:
Танјуг
24.10.2025
09:35
Коментари:0
Љетње рачунање времена у 2025. години завршава се у недјељу, 26. октобра у 3 сата, тако што се вријеме у 3 сата рачуна као 2 сата.
На основу Закона о рачунању времена, казаљке на сату се померају један сат уназад.
Зимско рачунање времена трајаће до посљедњег викенда у марту 2026. године.
Друштво
Помјерање казаљки на сату може утицати на биоритам и психолошко стање
Наука и технологија
2 д0
Свијет
3 д0
Здравље
1 седм0
Савјети
1 седм0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Најновије
Најчитаније
10
25
10
23
10
23
10
22
10
18
Тренутно на програму