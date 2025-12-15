Хозе Антонио Каст нови предсједник Чилеа

Извор:
15.12.2025
08:06
Коментари:0
Хозе Антонио Каст побиједио је у другом кругу предсједничких избора у Чилеу, усред забринутости бирача због пораста криминала и миграција чиме је земља доживјела највећи десничарски заокрет од краја војне диктатуре 1990-их година, пренијела је данас британска агенција Ројтерс на свом сајту.
Каст је обезбиједио убједљивих 58 одсто гласова у другом кругу док је његова противница, љевичарска кандидаткиња власти Жанет Хара освојила 42 одсто гласова.
Током своје вишедеценијске политичке каријере, Каст је био досљедни тврдокорни десничар. Предложио је изградњу граничних зидова, распоређивање војске у подручја са високим криминалом и депортацију свих миграната који се илегално налазе у земљи.
Каст је у првом говору у сједишту Републиканске странке послије изборне побједе обећао "праве промјене".
"Без безбједности нема мира. Без мира нема демократије, а без демократије нема слободе, а Чиле ће се вратити ослобођен од криминала, анксиозности и страха", рекао је Каст.
Међутим, он је указао на незгодан пут који је пред њим, рекавши да "нема магичних рјешења" и да ће промјене захтјевати истрајност и вријеме.
Његова побједа означава најновију побједу за оживљену десницу у Латинској Америци, послије Данијела Нобоа из Еквадора, Најиба Букеле из Ел Салвадора и Хавијера Милеиа из Аргентине који су дошли на власт прије Каста. У октобру, избор центристе Родрига Паса (Паз) окончао је готово двије деценије социјалистичке владавине у Боливији.
Каст је био три пута кандидат на предсједничким изборима, а на претходним 2021. године изгубио је од љевичарског предсједника Габријела Борица.
Иако многи Чилеанци сматрају да је Каст превише екстреман, он је ипак привукао бираче који су све више забринути због криминала и имиграције, преноси Бета.
