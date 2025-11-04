"Имамо довољно нуклеарног наоружања да уништимо свет 150 пута"

Извор:
Агенције
04.11.2025
09:04
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да САД имају највећи нуклеарни арсенал и упозорио да постоји "довољно нуклеарног наоружања да униште свет 150 пута".
Трамп је, говорећи о својој одлуци да обнови тестирања нуклеарног оружја, истакао да Русија и Кина имају велику количину нуклеарног наоружања, али не као Америка.
"Имамо више нуклеарног оружја него било која друга земља. И мислим да треба нешто да учинимо по питању денуклеаризације. О томе сам разговарао са предсједником Путином и предсједником Сијем", рекао је Трамп.
"Имамо довољно нуклеарног оружја да уништимо свијет 150 пута. Русија има много нуклеарног оружја, а Кина ће га ускоро имати много", додао је.
🇺🇸☢️⚡- ‘We have more nuclear weapons than any other country... enough to blow up the world 150 times,’ - Trump told CBS.— Monitor𝕏 (@MonitorX99800) November 3, 2025
‘Russia has a lot of nuclear weapons, and China will have a lot.’
Trump’s call to resume US nuclear testing after over 30 years. The decision is alarming.… pic.twitter.com/Styccba8C2
Он је истакао да би тестови требало да се "одржавају кроз активна испитивања".
Једно од питања током интервјуа за Си-Би-Ес који је дао у недјељу, било је и зашто су САД поново одлучиле да тестирају нуклеарно оружје, више од три деценије након што је Конгрес увео мораторијум на таква испитивања.
"Зато што морате да видите како функционишу. Кажем да ћемо тестирати нуклеарно оружје као и друге земље. Ми смо једина земља која не тестира, а ја не желим да будемо једина земља која то не ради", одговорио је амерички предсједник.
Сједињене Америчке Државе су посљедњи пут спровеле пуну нуклеарну пробу 1992. године, а обнављање тестирања вероватно би трајало годинама и коштало стотине милиона долара, наводи "Вашингтон пост".
Потпредсједник Џеј Ди Венс и неколико републиканских конгресмена подржали су Трампову иницијативу, тврдећи да су недетонативна тестирања неопходна за провјеру поузданости америчког застарелог нуклеарног арсенала.
Министар енергетике Крис Рајт појаснио је да тестирања која је Трамп наредио неће укључивати стварне нуклеарне детонације.
"То су такозвани некритични тестови. Нема бриге око атомског облака", навео је Рајт одговарајући на питање о могућности атмосферских или подземних проба.
Упркос Трамповим тврдњама да Русија и Кина тајно спроводе тестирања, посљедње потврђене нуклеарне пробе тих земаља догодиле су се прије више деценија. Русија је то учинила 1990. године, а Кина шест година касније.
Предсједник Русије Владимир Путин истакао је да би "Русија поступила у складу са ситуацијом" само ако би друге земље обновиле нуклеарна тестирања.
Кинеско Министарство спољних послова такође је позвало САД да поштују своје обавезе према Свеобухватном споразуму о забрани нуклеарних проба (ЦТБТ) и да одрже глобални мораторијум на нуклеарна тестирања.
