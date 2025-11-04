Аустралци тврде: Кина спроводи највеће војно нагомилавање на свијету

Извор:
Рад аустралијских одбрамбених снага на заштити поморских трговачких рута, укључујући и оне кроз Јужно кинеско море, постаје све ризичнији јер Кина спроводи „највеће војно нагомилавање на свијету данас“, изјавио је аустралијски министар одбране Ричард Марлес.
Отворени морски путеви, међу којима су и руте кроз Јужно и Источно кинеско море, у средишту су аустралијског националног интереса, рекао је Марлес на индо-пацифичкој конференцији морнарице у Сиднеју. „Чињеница да се ово догађа без стратешке потврде значи да се Аустралија и многе друге земље позивају на одговорност“, додао је.
Аустралија повећава војне издатке ради изградње „способније, смртоносније морнарице дугог домета“, што укључује набавку јапанских фрегата, развој подморничких дронова с америчком компанијом Андурил и ширење бродоградилишта окренутих према Индијском океану.
Прошлог мјесеца Канбера је изразила забринутост Пекингу након што је кинески борбени авион испалио бакље у близини аустралијског патролног авиона у Јужном кинеском мору, у још једном у низу инцидената које Аустралија сматра „несигурним и непрофесионалним“.
На конференцији у Сиднеју учествују команданти морнарица и обалских стража из Сједињених Америчких Држава, Јапана, Филипина, Сингапура и пацифичких острва, док се Аустралија припрема за изградњу флоте подморница на нуклеарни погон у оквиру партнерства АУКУС са САД-ом и Великом Британијом.
Испред конференцијског центра у Дарлинг Харбуру окупило се око стотину демонстраната, међу њима и пропалестинских група. Полиција Новог Јужног Велса саопштила је да је ухапсила седам особа након сукоба с демонстрантима. Неколико израелских компанија изложило је своје производе на одбрамбеној конференцији.
