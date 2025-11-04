Logo

Срушио се војни хеликоптер, погинуло шест особа

СРНА

04.11.2025

15:52

Хеликоптер
Шест чланова посаде је погинуло када се срушио филипински војни хеликоптер током мисије помоћи у катастрофама након доласка тајфуна "Калмаеги", саопштиле су оружане снаге Филипина.

Спасиоци су пронашли шест тијела на острву Минданао за која се вјерује да су пилот и посада хеликоптера.

Како су саопштиле власти Филипина, број погинулих усљед удара тајфуна порастао је данас на 40.

