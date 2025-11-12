Logo
Драма у БиХ! Рањен полицајац

Извор:

Аваз

12.11.2025

17:42

Полицијски службеник Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево данас је задобио повреде услијед саморањавања.

Како је за Аваз потврдила портпаролка МУП-а КС Мерсиха Новалић, била је дојава за интервенцију по локацији, односно по пријави.

“У првом моменту није било јасно да ли је ријеч о Новом Сарајеву или Источном Новом Сарајеву. Патроле су изашле и једног и другог МУП-а. Дошло је до случајног саморањавања нашег полицијског службеника који је сам себе ранио у стопало”, рекла је Новалић за "Аваз".

Након увиђаја ће бити познати детаљи несреће која се десила у Новопазарској улици.

Тагови:

Коментари (0)
