Наопака дипломатија

12.11.2025
16:55
Коментари:0
Предсједник НиП-а, смјештен у фотељу министра иностраних послова, Елмедин Конаковић током званичне посјете Султанату Оману сједио је испред застава БиХ која је била окренута наопако. Реакције није било, а све је уприличено фотографијама објављеним на званичном сајту министарства.
Конаковић и његов тим очигледно нису схватили да је застава БиХ окренута наопако или су прећутали знак непоштовања домаћина.
И све би се то подвело под случајност да баш Конаковић не обраћа толику пажњу када је у питању обиљежје БиХ.
Он је прошле године послао протестно писмо Црној Гори јер на састанку предсједника Републике Српске Милорада Додика и предсједника Скупштине Црне Горе Андрије Мандића није било обиљежја БиХ, него само Републике Српске.
Он је овим демонстрирао читаву политику Сарајева да је за њих и наопака БиХ боља него никаква.
БиХ
1 седм0
БиХ
1 седм1
БиХ
1 седм0
БиХ
2 седм0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму