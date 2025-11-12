Logo
Наопака дипломатија

12.11.2025

16:55

Наопака дипломатија
Фото: MVP

Предсједник НиП-а, смјештен у фотељу министра иностраних послова, Елмедин Конаковић током званичне посјете Султанату Оману сједио је испред застава БиХ која је била окренута наопако. Реакције није било, а све је уприличено фотографијама објављеним на званичном сајту министарства.

Конаковић и његов тим очигледно нису схватили да је застава БиХ окренута наопако или су прећутали знак непоштовања домаћина.

И све би се то подвело под случајност да баш Конаковић не обраћа толику пажњу када је у питању обиљежје БиХ.

Он је прошле године послао протестно писмо Црној Гори јер на састанку предсједника Републике Српске Милорада Додика и предсједника Скупштине Црне Горе Андрије Мандића није било обиљежја БиХ, него само Републике Српске.

Он је овим демонстрирао читаву политику Сарајева да је за њих и наопака БиХ боља него никаква.

Елмедин Конаковић

zastava

