За исказани антисемитизам Конаковић наградио Делића мјестом политичког директора

Извор:
СРНА
01.11.2025
17:03
Коментари:0
Аднан Делић, федерални министар за рад и социјалну политику, који се успротивио одржавању Конференције европских рабина у Сарајеву, након чега је скуп и отказан, данас је награђен за показани антисемитизам именовањем на мјесто политичког директора Народа и правде.
На данашњој сједници Предсједништво Народа и правде изабрало је Делића за новог политичког директора, страначку позицију коју је добио као награду од предсједника странке Елмедина Конаковића.
Отказивање Конференције европских рабина, која је требало да буде одржана од 16. до 18. јуна у Сарајеву, услиједило је након отвореног писма које је написао Делић, а објављено је у федералним медијима.
БиХ
Којић: Нови доказ бахатости и неозбиљност Конаковића
Делић је тада позвао организаторе да откажу конференцију у Сарајеву, а у писму је упутио оштру критику Израелу, називајући је "геноцидним ентитетом".
Он је позвао све "релевантне институције да спријече реализацију конференције, а грађане и организације цивилног друштва да не остану нијеми пред тим покушајем моралног понижавања главног града и земље".
БиХ
10 ч2
БиХ
22 ч0
БиХ
1 д1
БиХ
5 д0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч3
Друштво
5 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
Најчитаније
19
56
19
39
19
38
19
30
19
25
Тренутно на програму