Вујичић: Конаковић својим радом нанио велику штету БиХ

27.10.2025
14:14
Посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Мирослав Вујичић изјавио је да је министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић својим досадашњим радом показао потпуну неозбиљност и изазвао бројне скандале, чиме је нанио велику штету угледу БиХ.
- На крају крајева, ово је и доказ његових скандала и неодговорних изјава и потеза - рекао је Вујичић Срни, коментаришући налог Општинског суда у Сарајеву да се Конаковићу заплијени имовина са затезном каматом након што је због клевете осуђен на новчану казну од 3.000 КМ.
Он каже да је новчана казна изречена Конаковићу у парничном поступку најмање што може коштати БиХ, јер је све оно што је радио на функцији министра већ нанијело много већу материјалну и политичку штету.
- Морам да вас подсјетим на Сајам у Неуму, на разна дешавања и његове контакте са разним кримогеним лицима. Умјесто да се људи баве озбиљним послом, Конаковић који обавља, нажалост, функцију министра иностраних послова је направио велику штету БиХ, а на крају крајева и самом себи - истакао је Вујичић.
