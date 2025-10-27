Вулић: Вријеме да Конаковић осјети шта је одговорност за изречено

Извор:
СРНА
27.10.2025
13:36
Предсједавајућа Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић изјавила је да је вријеме да министар иностраних послова у Савјету министара Елемдин Конаковић осјети шта значи одговорност за властите ријечи.
"Одавно се понаша као да му је све дозвољено. Клевете, увреде, манипулације, сарадња са сумњивим лицима, све то иде под његову капу", рекла је Вулићева Срни коментаришући налог Општинског суда у Сарајеву да се Конаковићу заплијени имовина са затезном каматом након што је због клевете осуђен на новчану казну од 3.000 КМ.
Констатујући да Конаковић глуми жртву, Вулићева је поручила да је доста његове политичке бахатости.
БиХ
Суд наложио да се Конаковићу због клевете заплијени имовина
"Ако је закон исти за све, онда нека му се имовина заплијени. Мада сумњам, правосуђе је до сада показивало и доказивало да је Конаковић њихово политичко, штићено чедо", додала је Вулићева.
Она је истакла да нико не смије бити изнад правде, поготово они који се бусају у прса наводним моралом док га свакодневно газе.
"Правда можда споро хода, али кад стигне, неумољива је и за преступника и за оне који преступнике штите", поручила је Вулићева.
