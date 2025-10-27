Logo

Вулић: Вријеме да Конаковић осјети шта је одговорност за изречено

Извор:

СРНА

27.10.2025

13:36

Коментари:

0
Вулић: Вријеме да Конаковић осјети шта је одговорност за изречено
Фото: АТВ

Предсједавајућа Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић изјавила је да је вријеме да министар иностраних послова у Савјету министара Елемдин Конаковић осјети шта значи одговорност за властите ријечи.

"Одавно се понаша као да му је све дозвољено. Клевете, увреде, манипулације, сарадња са сумњивим лицима, све то иде под његову капу", рекла је Вулићева Срни коментаришући налог Општинског суда у Сарајеву да се Конаковићу заплијени имовина са затезном каматом након што је због клевете осуђен на новчану казну од 3.000 КМ.

Констатујући да Конаковић глуми жртву, Вулићева је поручила да је доста његове политичке бахатости.

Elmedin Konakovic

БиХ

Суд наложио да се Конаковићу због клевете заплијени имовина

"Ако је закон исти за све, онда нека му се имовина заплијени. Мада сумњам, правосуђе је до сада показивало и доказивало да је Конаковић њихово политичко, штићено чедо", додала је Вулићева.

Она је истакла да нико не смије бити изнад правде, поготово они који се бусају у прса наводним моралом док га свакодневно газе.

"Правда можда споро хода, али кад стигне, неумољива је и за преступника и за оне који преступнике штите", поручила је Вулићева.

Подијели:

Тагови:

Сања Вулић

Елмедин Конаковић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Амиџић: Постоје неслагања о структури буџетских расхода

БиХ

Амиџић: Постоје неслагања о структури буџетских расхода

1 ч

0
До краја године замјена новчаница пуштених у оптицај од 1998. до 2009.

БиХ

До краја године замјена новчаница пуштених у оптицај од 1998. до 2009.

2 ч

0
Elmedin Konakovic

БиХ

Суд наложио да се Конаковићу због клевете заплијени имовина

2 ч

0
Кошарац: Сарајево је ''блажено'' у безграничном незнању

БиХ

Кошарац: Сарајево је ''блажено'' у безграничном незнању

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

28

''СНСД ће побједом на пријевременим изборима добити додатну енергију''

14

21

Црна Гора привремено обуставила безвизни режим за држављане Турске

14

19

Путин потписао: Важне промјене у руској војсци

14

15

Аца Лукас запријетио: Џигерицу ћу вам вадити, је**** вам све

14

14

Беба умрла у породилишту, родитељи тврде да је особље оставило саму

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner