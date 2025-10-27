Logo

Сутра наставак суђења за злочин над Србима у Јошаници

У Суду БиХ сутра ће бити наствљено суђење за злочин над 56 српских цивила који су убијени на Никољдан 1992. године у фочанској мјесној заједници Јошаница.

Српске цивиле убиле су муслиманске снаге на кућном прагу или у збјегу.

Пред Судом БиХ од фебруара прошле године траје судски процес против 13 војних команданата такозване Армије РБиХ из Горажда и Вишеграда, који су оптужени за ратни злочин над српским цивлима.

Оптужница обухвата злочине почињене на подручју Фоче, Вишеграда и Чајнича од августа 1992. до фебруара 1993. године.

На прошлом рочишту свједок Тужилаштва БиХ Милан Кулић рекао је да је дан након напада на Јошаницу са рођаком Момом Кулићем кренуо да нађе родитеље, те да му је на путу до тамо сазнао да нико у његовом селу - Брајковићи није преживио.

- Одвео ме је до тијела мога оца Ристе, који се покушао заштитити иза дрвета, али је погођен рафалом у груди. Мајка је убијена 40 метара од оца, а у близини је било и тијело Славојке Кулић - рекао је Кулић.

Према његовим ријечима, сва српска села у близини Јошанице су попаљена, а од дима се није видјело скоро ништа.

Кулић је навео и да је на ливади Вилина у близини Брајковића пронашао тијела неколицине становника Јошанице, међу којима су била тијела Зорке Вишњић, Милета Шкипине, Марка Грујичића и Ранке Вишњић који су били у цивилној одјећи, док је са тијела Влатка Вишњића, који је имао око 20 година недостајала скоро цијела глава.

За ове злочине терете се некадашњи припадници такозване Армије БиХ Ферид Буљубашић, Ахмет Сејдић, Рашид Собо, Шевко Глушац, Закир Јамак, Бахрудин Мухић, Адем Фехрић, Мустафа Пољо, Енвер Кустура, Мухамед Лиска, Сакиб Чакар, Изет Сејдић и Мунир Нало.

Почетак рочишта заказан је за 13.00 часова, објављено је на сајту ове правосудне институције.

Jošanica

Суд БиХ

