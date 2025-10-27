27.10.2025
13:19
Коментари:0
Поводом јавне расправе на тему имунизације која је одржана протеклог викенда у Бањалуци, ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске подсјећа јавност да је имунизација дјеце један од најважнијих начина заштите здравља дјеце и заједнице у цјелини.
- Вакцине су, према свим доступним научним подацима, доказано најефикаснија и најсигурнија превентивна мјера којом се спрјечава појава и ширење заразних болести. Оне су безбједне, ефикасне и детаљно провјерене - навели су из Института за јавно здравство Републике Српске.
Подсјећају да су у задњих 60 година вакцине спасиле више дјечијих живота него било која друга медицинска интервенција.
- Нажалост, у посљедњем периоду евидентан је пад обухвата дјеце обавезном имунизацијом. Када је у питању конкретно МРП вакцина, обухват вакцинацијом са првом дозом вакцине је 60,24 одсто, а са другом 77,72 одсто за Републику Српску што је далеко од потребних 95% и више, за остварење колективног имунитета у популацији и што ствара озбиљан ризик од поновне појаве болести које су биле готово искоријењене - додају у саопштењу.
Такође, подсјећају да је у Републици Српској обавезна вакцинација дјеце против десет заразних болести и то против туберкулозе, хепатитиса Б, дифтерије, тетануса, великог кашља (пертусиса), полиомијелитиса, хемофилуса инфлуенце типа Б, морбила, рубеоле и паротитиса. Неке од ових болести се јако брзо шире, могу изазвати тешке компликације и имати неизвестан исход.
БиХ
- Невакцинисањем дјетета, родитељи ризикују да дијете оболи, али уједно доприносе стварању услова за ширење заразне болести чије посљедице могу бити непредвидиве за дјецу која из оправданих разлога не могу бити вакцинисана. Данас када су родитељи свакодневно изложени разним нетачним и непровјереним информацијама које им се пласирају, оправдан је њихов страх и збуњеност, стога позивамо родитеље ако имају било какве недоумице када је имунизација у питању да се обрате свом породичном доктору, педијатру или здравственим радницима у ЈЗУ Институту за јавно здравство Републике Српске који су им увијек на располагању - истакли су из Института,
Такође, позивају да провјере вакцинални статус свог дјетета у надлежном вакциналном центру, како би надокнадили неку од пропуштених вакцина.
- Само одговорним односом према вакцинацији можемо очувати здравље наше дјеце, спријечити епидемије и заштитити будуће генерације - нагласили су из Институт за јавно здравство Републике Српске.
