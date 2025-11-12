Савјет министара о измјенама Закона о раду у институцијама БиХ

12.11.2025
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о раду у институцијама БиХ на предложеном је дневном реду сједнице Савјета министара.
Министри би требало да размотре и нови текст Приједлога средњорочног програма рада Савјета министара, те Приједлог програма јавних инвестиција.
На сједници би требало да буде ријечи и о приједлогу одлуке о утврђивању висине основице за обрачун плата у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ у овој години.
