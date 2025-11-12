Logo
Large banner

УЗНЕМИРУЈУЋЕ Директор школе гурнуо низ степенице ученика са посебним потребама

Извор:

Телеграф

12.11.2025

07:23

Коментари:

0
ДИректор гурнуо ученика низ степенице
Фото: Bengü Türk/X/Screenshot

У Турској се догодио велики скандал након што су сигурносне камере у једној школи снимиле незамислив инцидент на коме се види како директор гура ученика низ степенице.

Да ситуација буде још алармантнија у питању је дјечак са посебним потребама, пренио је портал Бенгтурк.

Осумњичени насилник је приведен у оквиру истраге покренуте након што се инцидент догодио у округу Тургутлу у Маниси.

TUZBA TUZBE SUD SUDNICA PRESUDA

Свијет

Суд у Минхену ослободио свештеника из БиХ оптужби за злостављање

Инцидент се догодио у Средњој школи Ирламаз Рефик Пинар у округу Тургутлу и изазвао је велики бијес јавности. Према извјештајима, директор школе, чији су иницијали Б.Г., срео је ученика (13), ђака петог разреда, док је силазио низ степенице. На снимцима се види како је директор гурнуо ученика, због чега је он пао низ степенице.

Након инцидента, Главно јавно тужилаштво у Тургутлу покренуло је истрагу. Снимци са сигурносних камера у школи достављени су истрази, а насилни директор Б.Г. је ухапшен и приведен.

Трудница

Свијет

Трудница преминула у кући, није дочекала помоћ

Док траје испитивање осумњиченог у Окружној команди жандармерије, наставља се и судска и административна истрага о инциденту. Са друге стране, Окружна управа Тургутлу саопштила је да је директор школе приморан да поднесе оставку на своју функцију.

Подијели:

Тагови:

Turska

direktor

Насиље

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Доминиканска Република без струје

Свијет

Цијела земља остала без струје

4 ч

0
Попио кафу са женом, заклао је и опрао нож: Ево зашто неће робијати ни дан

Хроника

Попио кафу са женом, заклао је и опрао нож: Ево зашто неће робијати ни дан

4 ч

0
Демонстранти упали на скуп о климатским промјенама у Бразилу

Свијет

Хаос у Бразилу: Демонстранти упали на скуп о климатским промјенама

4 ч

0
НСРС: Усвојено више извјештаја, посланици подржали задужење за обнову путне инфрастктуре

Република Српска

НСРС: Усвојено више извјештаја, посланици подржали задужење за обнову путне инфрастктуре

5 ч

1

Више из рубрике

Суд у Минхену ослободио свештеника из БиХ оптужби за злостављање

Свијет

Суд у Минхену ослободио свештеника из БиХ оптужби за злостављање

4 ч

0
Трудница преминула у кући, није дочекала помоћ

Свијет

Трудница преминула у кући, није дочекала помоћ

4 ч

0
Доминиканска Република без струје

Свијет

Цијела земља остала без струје

4 ч

0
Демонстранти упали на скуп о климатским промјенама у Бразилу

Свијет

Хаос у Бразилу: Демонстранти упали на скуп о климатским промјенама

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

59

Захарова: Британија не бира

11

56

Митрополиту Методију пријети затвор ако не преда споменик Павла Ђуришића

11

52

У стану пронађен мртав мушкарац, жена давала знакове живота

11

46

Ударио пјешака на пјешачком!

11

44

Испред цркве ножем избо жену док је држала дијете: Камере све забиљежиле

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner