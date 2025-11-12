УЗНЕМИРУЈУЋЕ Директор школе гурнуо низ степенице ученика са посебним потребама

Извор:
У Турској се догодио велики скандал након што су сигурносне камере у једној школи снимиле незамислив инцидент на коме се види како директор гура ученика низ степенице.
Да ситуација буде још алармантнија у питању је дјечак са посебним потребама, пренио је портал Бенгтурк.
Осумњичени насилник је приведен у оквиру истраге покренуте након што се инцидент догодио у округу Тургутлу у Маниси.
Инцидент се догодио у Средњој школи Ирламаз Рефик Пинар у округу Тургутлу и изазвао је велики бијес јавности. Према извјештајима, директор школе, чији су иницијали Б.Г., срео је ученика (13), ђака петог разреда, док је силазио низ степенице. На снимцима се види како је директор гурнуо ученика, због чега је он пао низ степенице.
Након инцидента, Главно јавно тужилаштво у Тургутлу покренуло је истрагу. Снимци са сигурносних камера у школи достављени су истрази, а насилни директор Б.Г. је ухапшен и приведен.
Док траје испитивање осумњиченог у Окружној команди жандармерије, наставља се и судска и административна истрага о инциденту. Са друге стране, Окружна управа Тургутлу саопштила је да је директор школе приморан да поднесе оставку на своју функцију.
💢Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, otizmli öğrenciyi merdivenlerden iten okul müdürü gözaltına alındı — Bengü Türk (@benguturktv) November 11, 2025
💢Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, otizmli 5. sınıf öğrencisi B.U.U’nun (13) okul müdürü B.G. tarafından itilerek merdivenlerden düşmesiyle ilgili soruşturma başlattı.… pic.twitter.com/22IhFfhoum
