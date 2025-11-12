Хаос у Бразилу: Демонстранти упали на скуп о климатским промјенама

12.11.2025
Демонстранти, који су носили транспаренте на којима је писало „Наше шуме нису на продају“, пробили су безбједносне баријере на конференцији COP30, на којој се разговара о климатским промјенама, а која се одржава у Бразилу.
Новинари Би-Би-Сија видјели су припаднике обезбјеђења Уједињених нација како трче иза реда бразилских војника и вичу демонстрантима да одмах напусте мјесто одржавања конференције.
Из УН-а је за BBC News речено да су два припадника обезбјеђења лакше повријеђена, а забиљежена је и одређена материјална штета.
Видео-снимци приказују демонстранте који су изгледали као припадници аутохтоних заједница, како машу заставама с логомом љевичарског бразилског омладинског покрета под називом „Juntos“.
Они су носили транспаренте, скандирали, а потом се сукобили с припадницима обезбјеђења.
Конференцији COP30 присуствују делегати из скоро 200 земаља.
Овогодишњи скуп одржава се десет година након Паришког споразума о клими, у којем су се земље обавезале да ће покушати ограничити пораст глобалне температуре на 1,5 степени Целзијуса.
Ово је први пут да се конференција одржава у Бразилу, а разговори се воде у Белему, на рубу амазонске прашуме.
Локација је изазвала контроверзе из више разлога, дјелимично и због становника Амазоније, од којих су многи гласни критичари штете по околиш коју су климатске промјене и крчење шума нанијели њиховом дому.
Бразил је, упркос томе, наставио да издаје нове лиценце за нафту и плин, који су – уз угаљ – фосилна горива, а управо она су главни узрок глобалног загријавања.
Вођа старосједилаца из заједнице Тупинамба рекао је за Ројтерс: „Не можемо јести новац,“ и додао да су узнемирени због ситуације у прашуми.
- Желимо да наша земљишта буду ослобођена агробизниса, истраживања нафте, илегалних рудара и илегалних сјеча дрвета - рекао је он.
Овогодишњи састанци названи су „COP аутохтоних народа“, а бразилски организатори обећавају да ће аутохтоне заједнице ставити у средиште разговора.
