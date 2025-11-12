Logo
Хаос у Бразилу: Демонстранти упали на скуп о климатским промјенама

12.11.2025

07:09

Демонстранти упали на скуп о климатским промјенама у Бразилу
Фото: Voices In Movement/Facebook/Screenshot

Демонстранти, који су носили транспаренте на којима је писало „Наше шуме нису на продају“, пробили су безбједносне баријере на конференцији COP30, на којој се разговара о климатским промјенама, а која се одржава у Бразилу.

Новинари Би-Би-Сија видјели су припаднике обезбјеђења Уједињених нација како трче иза реда бразилских војника и вичу демонстрантима да одмах напусте мјесто одржавања конференције.

Из УН-а је за BBC News речено да су два припадника обезбјеђења лакше повријеђена, а забиљежена је и одређена материјална штета.

Видео-снимци приказују демонстранте који су изгледали као припадници аутохтоних заједница, како машу заставама с логомом љевичарског бразилског омладинског покрета под називом „Juntos“.

Народна скупштина Републике Српске-НСРС

Република Српска

НСРС: Усвојено више извјештаја, посланици подржали задужење за обнову путне инфрастктуре

Они су носили транспаренте, скандирали, а потом се сукобили с припадницима обезбјеђења.

Конференцији COP30 присуствују делегати из скоро 200 земаља.

Овогодишњи скуп одржава се десет година након Паришког споразума о клими, у којем су се земље обавезале да ће покушати ограничити пораст глобалне температуре на 1,5 степени Целзијуса.

Ово је први пут да се конференција одржава у Бразилу, а разговори се воде у Белему, на рубу амазонске прашуме.

Локација је изазвала контроверзе из више разлога, дјелимично и због становника Амазоније, од којих су многи гласни критичари штете по околиш коју су климатске промјене и крчење шума нанијели њиховом дому.

Бразил је, упркос томе, наставио да издаје нове лиценце за нафту и плин, који су – уз угаљ – фосилна горива, а управо она су главни узрок глобалног загријавања.

Вођа старосједилаца из заједнице Тупинамба рекао је за Ројтерс: „Не можемо јести новац,“ и додао да су узнемирени због ситуације у прашуми.

- Желимо да наша земљишта буду ослобођена агробизниса, истраживања нафте, илегалних рудара и илегалних сјеча дрвета - рекао је он.

-спц-вјера-црква-кандило-кадионица-05092025

Друштво

Данас славимо Светог Зиновија и његову сестру Зиновију

Овогодишњи састанци названи су „COP аутохтоних народа“, а бразилски организатори обећавају да ће аутохтоне заједнице ставити у средиште разговора.

