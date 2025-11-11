Logo
Узнемирујуће! Дијете пало у окно лифта, отац скочио за њим

Курир

11.11.2025

20:36

Узнемирујуће! Дијете пало у окно лифта, отац скочио за њим
Фото: Printscreen/Daily Mail

Надзорне камере су забиљежиле стравичан тренутак у ком је дијете (2) упало у окно лифта једне стамбене зграде у Вороњежу, у Русији, а потом и његовог оца како скаче за њим да га спасе.

Наиме, двогодишњак је виђен како се наслања на врата лифта, а потом пропада у окно. Док је дијете падало, дјечаков отац је скочио за њим плашећи се да би лифт могао сваког тренутка да се спусти са вишег спрата и згњечи га.

Неким чудом, дијете је избјегло металне шиљке на дну након пада са висине од 1,8 метара са приземља у таму шахта. Његова мајка је упалила батеријску лампу како би њен муж могао да пронађе дјечака.

Комшије су чуле вриске и задржале лифт на трећем спрату, спречавајући га да се спусти и згњечи пар, а потом се види како отац извлачи сина назад кроз врата прије него што се и сам извукао напоље — док је мајка чврсто грлила дијете.

- Од‌јурили смо у болницу и хвала Богу да је наше дијете добро. Прошао је само са неколико модрица на глави и леђима, али је и даље уплашен. Али ситуација је застрашујућа - рекао је отац и додао:

- Одмах сам скочио за њим. Имали смо среће што су комшије чуле буку, изашле и зауставиле лифт како не би ишао даље. Мој син је чудом спасен — безбједно је пао и није слетио на арматуру која је лежала на дну окна.

Како додаје, дјечак се сада налази код куће и добро се осјећа.

Погледајте застрашујући снимак у наставку:

