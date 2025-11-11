Logo
Умрла најстарија становница Шпаније у 112. години

Извор:

СРНА

11.11.2025

20:00

Умрла најстарија становница Шпаније у 112. години
Фото: Pixabay

Најстарија становница Шпаније, Анхелина Торес, преминула је у 112. години.

Предсједник Владе Каталоније Салвадор Иља изразио је саучешће њеној породици.

"Прошле године сам имао срећу да упознам Анхелину Торес. Мудра жена, пуна вјере и доброте, веома вредна и снажна", рекао је он.

RUKE-110925

Градови и општине

Најстарија Дервенћанка преминула у 103. години

Торесова је рођена 18. марта 1913. године у каталонском мјесту Белвис. Као дијете се преселила у Барселону, гдје је провела остатак живота. Била је пета од седморо браће и сестара.

Након њене смрти, најстарија становница Шпаније је сада 111-годишња Карме Ногера Фалгера, рођена 1914. године.

