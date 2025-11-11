Умрла најстарија становница Шпаније у 112. години

Извор:
СРНА
11.11.2025
20:00
Најстарија становница Шпаније, Анхелина Торес, преминула је у 112. години.
Предсједник Владе Каталоније Салвадор Иља изразио је саучешће њеној породици.
"Прошле године сам имао срећу да упознам Анхелину Торес. Мудра жена, пуна вјере и доброте, веома вредна и снажна", рекао је он.
Торесова је рођена 18. марта 1913. године у каталонском мјесту Белвис. Као дијете се преселила у Барселону, гдје је провела остатак живота. Била је пета од седморо браће и сестара.
Након њене смрти, најстарија становница Шпаније је сада 111-годишња Карме Ногера Фалгера, рођена 1914. године.
