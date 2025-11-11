Америка премјешта разараче и подморнице

11.11.2025
Војска Сједињених Америчких Држава започела је низ мјера усмјерених на надоградњу и модернизацију своје поморске базе на Хавајима, како би могла да тамо премјести три разарача класе Зумволт и до три нуклеарне подморница класе Вирџинија.
Како преноси портал Навал њуз, модернизација базе Перл Харбор Хикам почиње како би се ускладила инфраструктура с потребама нових бродова и подморница који ће стићи на Хаваје до 2028. године.
Пројект укључује проширење више пристаништа за подршку разарачима, укључујући потребну енергетску инфраструктуру.
Радови на инфраструктури почињу у марту 2026. године, а завршетак се очекује у јуну 2028. године, када ће бродови стићи на Хаваје.
Због потребе за већим енергетским захтјевима, надоградња обалске струје постаје кључна за одржавање ратне спремности ових бродова.
У исто вријеме, разарачи класе Зумволт модернизују се да носе хиперсоничне ракете конвенционалног брзог удара (ЦПС), с планом да сва три брода до 2026. године буду спремни за коришћење.
Ова пловила ће имати способност напада на копнена подручја с већим дометом и мањим временом лета, чинећи их изузетно важним за будуће војне операције.
Осим тога, сви разарачи добиће нове системе за сигналну обавјештајну службу и ваздушну одбрану.
Перл Харбор ће примити и подморнице класе Вирџинија, с очекивањем да ће до 2030. године већина подморница у бази бити овог типа.
Неке од подморница биће опремљене додатним капацитетом за лансирање ракета, укључујући модул за терет Вирџиније који додаје 28 Томахавк ракета или 12 ЦПС ракета по подморници.
Ове промјене су кључне за америчку морнарицу, јер ће омогућити бржи одговор на пријетње у Индо-Пацифику, смањујући вријеме транзита са Сан Дијега на неколико дана.
Очекује се да ће до 2030. године Перл Харбор бити домаћин барем пет бродова и подморница са хиперсоничним ракетама, чиме ће значајно повећати борбену способност америчке морнарице у овом стратешки важном региону.
