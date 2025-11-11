ЕУ оснива нову обавјештајну јединицу

11.11.2025
17:14
Коментари:0
Европска комисија (ЕК) започела је формирање нове обавјештајне јединице под предсједницом ЕК Урсулом фон дер Лајен, с циљем да унаприједи кориштење информација које прикупљају националне шпијунске агенције, објавио је "Финанциал Тимес".
Јединица ће бити смјештена у Генерални секретаријат Европске комисије, а планирано је да запосли стручњаке из ЕУ обавјештајне заједнице.
Ова иницијатива долази због рата у Украјини и упозорења предсједника САД Доналда Трампа о могућем смањењу америчке подршке Европи.
ЕУ преиспитује своје капацитете у области безбједности и покреће највећу кампању јачања од Хладног рата.
"Обавјештајне службе држава чланица и Европска комисија располажу великим количинама података. Потребно је боље их повезати како би биле корисне и ефикасне", рекао је један од извора, преноси "Фајненшл Тимес".
Формирање јединице изазвало је забринутост међу високим званичницима дипломатске службе ЕУ, који управљају Центром за обавјештајне и ситуационе послове.
Они страхују да би нове функције могле да се преклапају и угрозе будућност постојећег система. План још није званично представљен свим чланицама ЕУ, али се намјерава укључити особље из националних обавјештајних служби.
Портпарол Европске комисије истакао је да се разматра "јачање безбједносних и обавјештајних капацитета", али да концепт још није финализован и да не постоји тачан временски оквир.
Јединица ће користити постојеће експертизе ЕК и блиско сарађивати са релевантним службама Европске спољне службе (ЕЕАС).
Дијељење обавјештајних података унутар ЕУ одувијек је било осјетљиво, посебно за велике силе попут Француске.
Европска комисија неће слати агенте на терен - ријеч је о координацији и обради података, а не оперативним мисијама.
Формирање јединице прати и одлуку Фон дер Лајенове да оснује посебан "безбједносни колеџ" за размјену информација, као и финансирање куповине оружја за Украјину и лансирање сателитског пројекта "Ирис²".
Обавјештајна сарадња унутар ЕУ датира још од терористичких напада 11. септембра 2001, када су главне европске обавјештајне службе почеле да дијеле тајне безбједносне процјене.
Процес је касније институционализован и 2011. пренесен под надлежност дипломатске службе ЕУ, преноси Нова.
Најновије
Најчитаније
17
50
17
49
17
42
17
36
17
27
Тренутно на програму